Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40996

4 октября 2019, 12:46



На Таймыре завершается речная пассажирская навигация.

Пассажирские перевозки ведутся по руслам рек Енисей и Хатанга и по их притокам. Теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» курсируют по направлениям Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово. Общее количество перевозок в караульском направлении составило 49 из 53 запланированных. В сельском поселении Хатанга пассажирская навигация завершилась. В этом году здесь ходили два судна: теплоход «Таймыр» и катер «Логата» на 30 посадочных мест, который был приобретен в прошлом году в связи с возросшим пассажиропотоком. Они выполнили 17 рейсов в северном направлении: Жданиха – Новорыбная – Сындасско – Попигай; и 12 в южном: Хета – Новая – Катырык. Билеты на речной транспорт продавались и по субсидированным тарифам в рамках муниципальной целевой программы доступности транспортных услуг «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», которые финансируются за счёт средств районного бюджета. На эти цели на 2019 год предусмотрено 32,9 миллиона рублей, на 24% больше по сравнению с 2018 годом. Фото ЕРП

Просмотров:169 По информации заместителя главы Таймыра – начальника управления транспорта, информатизации и связи Олега Мозгунова, в этом году по Таймыру речным транспортом воспользовались 3800 человек, из них 2644 - по Енисею, 1155 – по реке Хатанге.Пассажирские перевозки ведутся по руслам рек Енисей и Хатанга и по их притокам. Теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» курсируют по направлениям Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово. Общее количество перевозок в караульском направлении составило 49 из 53 запланированных.В сельском поселении Хатанга пассажирская навигация завершилась. В этом году здесь ходили два судна: теплоход «Таймыр» и катер «Логата» на 30 посадочных мест, который был приобретен в прошлом году в связи с возросшим пассажиропотоком. Они выполнили 17 рейсов в северном направлении: Жданиха – Новорыбная – Сындасско – Попигай; и 12 в южном: Хета – Новая – Катырык.Билеты на речной транспорт продавались и по субсидированным тарифам в рамках муниципальной целевой программы доступности транспортных услуг «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», которые финансируются за счёт средств районного бюджета. На эти цели на 2019 год предусмотрено 32,9 миллиона рублей, на 24% больше по сравнению с 2018 годом.Фото ЕРП