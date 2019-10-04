Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40997

4 октября 2019, 12:56



В Норильске на станции юных техников в октябре пройдут три городских конкурса эколого-биологической направленности.

На первом этапе в сентябре ребятам нужно было подготовить творческое домашнее задание на тему «Красная книга Таймыра» - в виде интерактивной презентации, карточек, настольной игры и т. д., представить редкие и исчезающие виды флоры и фауны Таймыра. А второй и третий тур пройдут сегодня и завтра в стенах станции юных техников и выявят победителей. Городская эколого-биологическая олимпиада для учеников 6-11-х классов состоится 16 октября. К участию допускается один учащийся из параллели 6-7-х, 8-х, 9-х, 10-11-х классов образовательного учреждения. Заявки от школ принимаются до 9 октября. Городской конкурс юных натуралистов имени П. А. Мантейфеля пройдёт 23 октября. Приглашаются ученики 6-11-х классов, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. Участникам необходимо представить работу по одному из направлений: микробиология (цитология, эмбриология, генетика), ботаника, растениеводство, зоология, экология человека, загрязнение и охрана окружающей среды. Заявки на конкурс и печатные варианты работ принимаются до 16 октября по адресу: ул. Орджоникидзе, 14а, кабинет 3-10; e-mail: methodist.sut@yandex.ru. Справки по телефону 22-51-67, Анна Сергеевна Кутявина.

Просмотров:159 Городской конкурс «Таймыр - мой дом родной!» стимулирует интерес учащихся 3-5-х классов и их педагогов к уникальной природе арктического края и возможности учебных исследований в этой области, привлекает внимание к вопросам сохранения хрупкой природы для следующих поколений, формирует правильное отношение подрастающего поколения к окружающему миру.На первом этапе в сентябре ребятам нужно было подготовить творческое домашнее задание на тему «Красная книга Таймыра» - в виде интерактивной презентации, карточек, настольной игры и т. д., представить редкие и исчезающие виды флоры и фауны Таймыра. А второй и третий тур пройдут сегодня и завтра в стенах станции юных техников и выявят победителей.Городская эколого-биологическая олимпиада для учеников 6-11-х классов состоится 16 октября. К участию допускается один учащийся из параллели 6-7-х, 8-х, 9-х, 10-11-х классов образовательного учреждения. Заявки от школ принимаются до 9 октября.Городской конкурс юных натуралистов имени П. А. Мантейфеля пройдёт 23 октября. Приглашаются ученики 6-11-х классов, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. Участникам необходимо представить работу по одному из направлений: микробиология (цитология, эмбриология, генетика), ботаника, растениеводство, зоология, экология человека, загрязнение и охрана окружающей среды. Заявки на конкурс и печатные варианты работ принимаются до 16 октября по адресу: ул. Орджоникидзе, 14а, кабинет 3-10; e-mail: methodist.sut@yandex.ru.Справки по телефону 22-51-67, Анна Сергеевна Кутявина.