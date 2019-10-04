Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40998

4 октября 2019, 13:32



В России обсуждают федеральный закон, приравнивающий судебных приставов к сотрудникам правоохранительных органов.

Закон вводит персональную ответственность за ошибки. Например, собирался человек в отпуск за границу, а пристав не снял с него ограничение, и путёвка «сгорела». Раньше убытки компенсировала казна. Только с начала 2019 года исполнители «навредили» на 377,5 миллиона рублей. Теперь ущерб будет возмещать виновный в недосмотре инспектор. Закон вступает в силу 1 января. Федеральный закон от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опубликован на сайте «Российской газеты».

Просмотров:167 Закон предусматривает право судебных приставов на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Приставы получат соцпакет и офицерские звания.Закон вводит персональную ответственность за ошибки. Например, собирался человек в отпуск за границу, а пристав не снял с него ограничение, и путёвка «сгорела». Раньше убытки компенсировала казна. Только с начала 2019 года исполнители «навредили» на 377,5 миллиона рублей. Теперь ущерб будет возмещать виновный в недосмотре инспектор. Закон вступает в силу 1 января.Федеральный закон от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опубликован на сайте «Российской газеты».