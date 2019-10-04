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4 октября 2019, 14:38



Сразу две книги издательства «Апекс» победили на межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия – 2019».



Просмотров:137 Конкурс проводится в рамках международного фестиваля «Книжная Сибирь». Призёром в номинации «Лучшая краеведческая книга» стала «История домов и людей» Станислава Стрючкова, а в номинации «Лучшая научная книга» - «Научные труды ФГБУ «Заповедники Таймыра». «Научные труды» выпущен под редакцией начальника научного отдела «Заповедников Таймыра» Михаила Бондаря и содержит статьи сотрудников Объединенной дирекции и некоторых привлечённых специалистов, работавших на территории ООПТ Таймыра. В основу легли результаты проведённых в последние годы исследований.