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4 октября 2019, 14:40



На Таймыре обнаружили уникальную нижнюю челюсть мамонта.

Специалисты обнаружили фрагменты в 150 километрах от села Хатанга, на берегу реки Блудной. Палеонтологические находки передали в профильный музей — Ундроровский, находящийся в Ульяновской области. «Нижняя челюсть представляет наибольшую ценность, так как кроме хорошей сохранности имеет уникальную особенность — зубы двух генераций. Дело в том, что зубы мамонтов, как и современных слонов, сменные. Всего их четыре — два сверху и два снизу, и в процессе пережёвывания пищи они стираются, выпадают и замещаются последующими. Такие смены зубов происходят в течение жизни слона пять раз. В найденной нижней челюсти мамонта запечатлён момент смены зубов — имеются два зуба, находившиеся на стадии стирания, и два зуба, выраставшие им на смену», — рассказали в пресс-службе музея. Фото newslab.ru

Просмотров:156 Кости конечностей, лопатку, фрагмент таза, зубы и полную нижнюю челюсть мамонта нашли на Таймыре. Предполагается, что все костные остатки принадлежали одному мамонту. Причем, по данным специалистов, молодой особи, не достигшей половозрелого возраста, сообщает newslab.ru.Специалисты обнаружили фрагменты в 150 километрах от села Хатанга, на берегу реки Блудной. Палеонтологические находки передали в профильный музей — Ундроровский, находящийся в Ульяновской области.«Нижняя челюсть представляет наибольшую ценность, так как кроме хорошей сохранности имеет уникальную особенность — зубы двух генераций. Дело в том, что зубы мамонтов, как и современных слонов, сменные. Всего их четыре — два сверху и два снизу, и в процессе пережёвывания пищи они стираются, выпадают и замещаются последующими. Такие смены зубов происходят в течение жизни слона пять раз. В найденной нижней челюсти мамонта запечатлён момент смены зубов — имеются два зуба, находившиеся на стадии стирания, и два зуба, выраставшие им на смену», — рассказали в пресс-службе музея.Фото newslab.ru