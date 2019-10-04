Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41001

4 октября 2019, 14:50



«Заполярная Правда» проведёт прямую линию с помощником прокурора.

Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.

Просмотров:158 11 октября с 15.00 до 16.00 гостем прямой линии станет Денис Белкин, помощник прокурора Норильска. Он расскажет о том, является ли переселение граждан из аварийного жилья способом улучшения жилищных условий; какие вакансии, когда и сколько раз работодатель обязан предложить работнику при увольнении в связи с сокращением; имеет ли право продавец потребовать от покупателя документы, удостоверяющие его личность, при оплате покупки пластиковой картой и о многом другом.Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.