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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:23 В концертном зале Норильского колледжа искусств сегодня чествовали лучших педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
16:50 В Красноярском крае должна появиться программа по улучшению экологической ситуации.
16:20 «Норникель» запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow.
16:18 Заполярный филиал «Норникеля» приобретает технику для крепления горных выработок.
16:16 Завтра в Городском центре культуры состоится концерт творческого объединения «Планёрка», посвящённый Дню учителя.
16:12 Добрые уроки от благотворительного фонда. Норильских школьников учат правильно подходить к вопросам благотворительности.
15:52 На НМЗ погиб 24-летний рабочий. Проводится доследственная проверка.
15:22 На очном туре «Учитель года России - 2019» обсудили роль воспитания в школе.
15:19 Работа Школы краеведа Норильска текущего сезона подходит к концу.
14:50 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с помощником прокурора.
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