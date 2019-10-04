Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41002

4 октября 2019, 15:19



Работа Школы краеведа Норильска текущего сезона подходит к концу.

В Музее Норильска 12 и 19 октября соберутся не только участники Школы краеведа Норильска, но и все желающие узнать о локальной истории. Это общегородская и общедоступная акция. Начало в 12.00, вход свободный. 12 октября выступят авторы: Наталья Аношина расскажет об истории создания экологического просвещения на Таймыре; Надежда Клемберг – «Поль Элиот Трюдо и другие официальные лица», Александр Троцкий –«Канолевый кобальт», Ольга Сивкова – «Школа краеведа и развитие туристического потенциала территории», Елена Коваленко – «По следам «Двух капитанов», Софья Рыбачевская – «История Норильского пива», Аркадий Борисов «Аян. История заповедного озера от первых экспедиций до наших дней», Лариса Фоменко «Нордвик. Нереальная реальность». 19 октября выступят Ольга Мамеева – «Евгений Климов, главврач и краевед», Яна Пелипенко – «Основные компоненты месторождения Норильск-1. «Хвосты» и перспективы», Сергей Шаров – «Рудник «Маяк». История строительства с точки зрения современных технологий», Ольга Шадрина – «Третий Урванцев»; Евгений Стренадко – «Пясинские караваны», Анна Карлова – «Неизвестный Норильск – викторина, журнал, полевая работа, группа в соцсетях и другие инструменты вовлечения подрастающего поколения в краеведение», Олег Костин –«История РГО на Таймыре», Ольга Александрова – «Как увидеть весну на Таймыре и показать другим». Напомним, проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Просмотров:252 Финалом этого проекта, как всегда, станут публичные выступления наших лучших участников – защита дипломных работ. «По сути это интерактивная и интересная лекция, где будет представлено полтора десятка разных тем, самостоятельно разработанных докладчиками», - рассказывает Станислав Стрючков, руководитель проекта.В Музее Норильска 12 и 19 октября соберутся не только участники Школы краеведа Норильска, но и все желающие узнать о локальной истории. Это общегородская и общедоступная акция. Начало в 12.00, вход свободный.12 октября выступят авторы: Наталья Аношина расскажет об истории создания экологического просвещения на Таймыре; Надежда Клемберг – «Поль Элиот Трюдо и другие официальные лица», Александр Троцкий –«Канолевый кобальт», Ольга Сивкова – «Школа краеведа и развитие туристического потенциала территории», Елена Коваленко – «По следам «Двух капитанов», Софья Рыбачевская – «История Норильского пива», Аркадий Борисов «Аян. История заповедного озера от первых экспедиций до наших дней», Лариса Фоменко «Нордвик. Нереальная реальность».19 октября выступят Ольга Мамеева – «Евгений Климов, главврач и краевед», Яна Пелипенко – «Основные компоненты месторождения Норильск-1. «Хвосты» и перспективы», Сергей Шаров – «Рудник «Маяк». История строительства с точки зрения современных технологий», Ольга Шадрина – «Третий Урванцев»; Евгений Стренадко – «Пясинские караваны», Анна Карлова – «Неизвестный Норильск – викторина, журнал, полевая работа, группа в соцсетях и другие инструменты вовлечения подрастающего поколения в краеведение», Олег Костин –«История РГО на Таймыре», Ольга Александрова – «Как увидеть весну на Таймыре и показать другим».Напомним, проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.