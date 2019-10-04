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4 октября 2019, 15:22



На очном туре «Учитель года России - 2019» обсудили роль воспитания в школе.

В рамках «Публичной лекции» каждый из пяти призёров конкурса рассказал, в чём, на его взгляд, сегодня заключаются проблемы воспитания, и предложил свой вариант их решения. В испытании «Разговор с министром» приняли участие призёры конкурса и министр просвещения РФ Ольга Васильева. Дискуссия велась на тему «Воспитание в школе в условиях современных вызовов». Открывая встречу, министр напомнила, что в конкурсе принимают участие педагоги из всех 85 регионов страны, и отметила, что конкурс «молодеет год от года и имеет живой отклик, охватывая все предметные области». Дискуссия началась с вопроса о том, как воспитание поможет России войти в число мировых лидеров по качеству общего образования. Ещё одним вопросом для обсуждения стали взаимоотношения учителей и родителей и выстраивание коммуникаций между ними. Ольга Васильева предложила каждому из участников дискуссии назвать три принципа, которые определяют эти взаимоотношения. Впервые конкурсное испытание транслировалось в социальных сетях – официальной группе Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте». В чате трансляции зрители могли задать вопросы участникам финала. Вопросы из чата трансляции выбирали ученики московской школы № 1520 Артём Тятенко и Софья Фельбуш. В завершение беседы речь шла о том, какой главный урок преподнесли учителям их ученики. Каждый из участников вспомнил свой личный опыт и рассказал о нём коллегам. Подводя итоги дискуссии, министр подчеркнула, что «перед школой сегодня стоит много важных задач». Она выразила уверенность в том, что «для работы современной школы очень важны педагоги-наставники, учителя с большим опытом, которые смогут многому научить молодых коллег». – У любого учителя всё будет замечательно при одном важном условии: если он учится, если совершенствуется и если он – личность. Самое главное, чтобы вы уважали и ценили себя, – резюмировала Министр. Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» будет объявлен в Москве сегодня, в преддверии Дня учителя, в ходе праздничного концерта и торжественной церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлёвском дворце.

Просмотров:154 Третий, очный тур Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» включает два испытания – «Публичную лекцию» и «Разговор с министром».В рамках «Публичной лекции» каждый из пяти призёров конкурса рассказал, в чём, на его взгляд, сегодня заключаются проблемы воспитания, и предложил свой вариант их решения. В испытании «Разговор с министром» приняли участие призёры конкурса и министр просвещения РФ Ольга Васильева. Дискуссия велась на тему «Воспитание в школе в условиях современных вызовов».Открывая встречу, министр напомнила, что в конкурсе принимают участие педагоги из всех 85 регионов страны, и отметила, что конкурс «молодеет год от года и имеет живой отклик, охватывая все предметные области».Дискуссия началась с вопроса о том, как воспитание поможет России войти в число мировых лидеров по качеству общего образования. Ещё одним вопросом для обсуждения стали взаимоотношения учителей и родителей и выстраивание коммуникаций между ними. Ольга Васильева предложила каждому из участников дискуссии назвать три принципа, которые определяют эти взаимоотношения.Впервые конкурсное испытание транслировалось в социальных сетях – официальной группе Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте». В чате трансляции зрители могли задать вопросы участникам финала. Вопросы из чата трансляции выбирали ученики московской школы № 1520 Артём Тятенко и Софья Фельбуш.В завершение беседы речь шла о том, какой главный урок преподнесли учителям их ученики. Каждый из участников вспомнил свой личный опыт и рассказал о нём коллегам.Подводя итоги дискуссии, министр подчеркнула, что «перед школой сегодня стоит много важных задач». Она выразила уверенность в том, что «для работы современной школы очень важны педагоги-наставники, учителя с большим опытом, которые смогут многому научить молодых коллег».– У любого учителя всё будет замечательно при одном важном условии: если он учится, если совершенствуется и если он – личность. Самое главное, чтобы вы уважали и ценили себя, – резюмировала Министр.Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» будет объявлен в Москве сегодня, в преддверии Дня учителя, в ходе праздничного концерта и торжественной церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлёвском дворце.