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4 октября 2019, 15:52



На НМЗ погиб 24-летний рабочий. Проводится доследственная проверка.

- В настоящее время для установления всех обстоятельств запрошены должностные инструкции, техдокументация, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщается на официальном портале Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю.

Просмотров:220 По предварительным данным, вечером 2 октября на территории плавильного цеха Надеждинского металлургического завода при выполнении работ по ремонту кровли с высоты около 20 метров упал 24-летний монтажник. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.- В настоящее время для установления всех обстоятельств запрошены должностные инструкции, техдокументация, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщается на официальном портале Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю.