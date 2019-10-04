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4 октября 2019, 16:12

Добрые уроки от благотворительного фонда. Норильских школьников учат правильно подходить к вопросам благотворительности.


«Уроки добра» - это совместный проект «Территории добра» и кинокомплекса «Родина». Эти уроки в школах Большого Норильска стали продолжением доброй цветочной истории, которую фонд провёл перед началом нового учебного года. В рамках этой истории школьники и их родители приобретали для своих учителей букеты с оранжевыми ленточками. Часть средств от продажи букетов шла на поддержание программы фонда «Наши дети», благодаря которой только в 2019 году была оказана помощь 17 детишкам-благополучателям «Территории добра». А для участников акции фонд проводил уроки добра.
Проект нашёл отклик не только в сердцах педагогов, но и ребят. Именно поэтому председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник приняла решение продолжить эту работу со школьниками. Уроки добра проводятся в рамках просветительской деятельности как одно из направлений работы благотворительного фонда. Такие уроки позволяют школьникам в доступной и понятной форме рассказывать о благотворительности и направлениях работы фондов и тем самым сформировать культуру благотворительности. В ходе урока ребята могут задать Наталье Солодовник любой вопрос и получить ответ, который сопровождается конкретными примерами из жизни фонда.
- Часто представление о благотворительности сводится к бесконечному пожертвованию средств, – говорит Наталья Солодовник. – Это заблуждение. Сбором средств благотворительность не ограничивается. Это лишь одно из направлений деятельности и не всегда основное. Донорство, волонтёрство, помощь пожилым, забота об окружающей среде - это всё составляющие благотворительной деятельности. Школьники и студенты становятся не только слушателями уроков добра, но и активными участниками. В завершении урока им предлагается составить для учащихся начальных классов свою оранжевую тропинку добра. Оранжевая тропинка – это своего рода обязательство, которое ребёнок берёт на себя. Например, он решает до конца календарного года совершить как можно больше добрых поступков или воспитать в себе доброе качество.
Продолжение уроков добра для старшеклассников – это просмотр фильма «Лист ожидания» в видеозале кинотеатра «Родина».
Телефон для справок благотворительного фонда «Территория добра» 46-53-33 с 12 до 18 часов.

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