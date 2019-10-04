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4 октября 2019, 16:16



Завтра в Городском центре культуры состоится концерт творческого объединения «Планёрка», посвящённый Дню учителя.

В праздничной программе примет участие и новый танцевальный коллектив, пришедший на смену группе «Олимп», участницы которой ушли в декрет или уехали на материк. Готовится к отъезду и Ирина Бокова, одна из поющих руководителей ПЕСХ, которую многие знают и по выступлениям в концертах клуба авторской песни. Выступят на главной сцене ГЦК и другие участники этого известного городского клуба, чтобы пригласить учителей на будущий Таймырский фестиваль авторской песни, который состоится в ГЦК в конце ноября.

Просмотров:145 Программу этого традиционного вечера организаторы назвали «Кто учит нас мечтать». На концерт в 16 часов приглашены норильские учителя и поклонники созданного около 15 лет назад объединения поющих руководителей разных подразделений города и комбината. Выступят и сами педагоги, которых немало в дружной творческой семье «Планёрки». Проведут вечер любимых песен о школе и детстве депутат горсовета Леонид Соломаха и кандидат педагогических наук Лариса Попова.В праздничной программе примет участие и новый танцевальный коллектив, пришедший на смену группе «Олимп», участницы которой ушли в декрет или уехали на материк. Готовится к отъезду и Ирина Бокова, одна из поющих руководителей ПЕСХ, которую многие знают и по выступлениям в концертах клуба авторской песни. Выступят на главной сцене ГЦК и другие участники этого известного городского клуба, чтобы пригласить учителей на будущий Таймырский фестиваль авторской песни, который состоится в ГЦК в конце ноября.