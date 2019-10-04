Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41007

4 октября 2019, 16:18



Заполярный филиал «Норникеля» приобретает технику для крепления горных выработок.

Установки тросового крепления в туннелях шахт фирмы Epiroc отличаются высокой эргономичностью, производительностью, универсальностью, надежностью и маневренностью, предусмотрена автоматическая система приготовления цементной смеси. В установке достаточно пространства для хранения 500 кг сухого цемента и около 775 м крепёжных кабелей диаметром 15,2 мм. Техника также подходит для бурения скважин диаметром от 51 до 76 мм и глубиной 20 м, в связи с чем её также планируется использовать в качестве вспомогательной буровой установки для разработки месторождений. Закупка специализированной техники осуществляется согласно Концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок, основные задачи которой — снижение производственного травматизма, исключение ручного труда в незакрепленной части выработки, сокращение проходческого цикла, периода отстоя выработки, а также количества самоходного оборудования и времени доставки раствора до производственного места. Вся техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами на основе опыта длительной эксплуатации аналогичного оборудования в условиях горного производства. В настоящий момент в ЗФ эксплуатируется 19 анкероустановщиков компаний Sandvik и Epiroc.

Просмотров:156 В 2020 году в горные подразделения ЗФ «Норникеля» поступит 42 единицы специализированной техники для крепления горных выработок производства Sandvik и Epiroc, в том числе 21 самоходная установка анкерного крепления, четыре самоходные установки тросового крепления и 17 единиц вспомогательного оборудования. На приобретение техники выделено 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.Установки тросового крепления в туннелях шахт фирмы Epiroc отличаются высокой эргономичностью, производительностью, универсальностью, надежностью и маневренностью, предусмотрена автоматическая система приготовления цементной смеси. В установке достаточно пространства для хранения 500 кг сухого цемента и около 775 м крепёжных кабелей диаметром 15,2 мм. Техника также подходит для бурения скважин диаметром от 51 до 76 мм и глубиной 20 м, в связи с чем её также планируется использовать в качестве вспомогательной буровой установки для разработки месторождений.Закупка специализированной техники осуществляется согласно Концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок, основные задачи которой — снижение производственного травматизма, исключение ручного труда в незакрепленной части выработки, сокращение проходческого цикла, периода отстоя выработки, а также количества самоходного оборудования и времени доставки раствора до производственного места. Вся техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами на основе опыта длительной эксплуатации аналогичного оборудования в условиях горного производства. В настоящий момент в ЗФ эксплуатируется 19 анкероустановщиков компаний Sandvik и Epiroc.