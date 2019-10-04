Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41008

4 октября 2019, 16:20



«Норникель» запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow.

Проект FusioNNow — это продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней универсиады. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии приехали в Красноярск на Универсиаду. Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам и знакомстве с местными жителями, разрушая стереотип о Сибири как о далёком и недружелюбном регионе. Проект FusioNNow идёт дальше. Основная его цель — не просто знакомство международных участников с Русским Севером, но и создание устойчивых коллабораций, обмен опытом и реализация совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области. Участником конкурса может стать каждый желающий. Для участия необходимо снять и разместить видеоисторию под названием «Хочу на Север!», используя хештег #FusioNNow в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram или «ВКонтакте». Публикации в аккаунтах должны быть доступны для всеобщего просмотра. Подробнее об участии в конкурсе и полный регламент можно узнать на сайте https://fusionnow.world. В качестве приза победители получат возможность поехать в один из уникальных туров. • Ethno Fashion Tour состоится 14–18 ноября и включит в себя посещение уникального этнофестиваля «Большой Аргиш — 2019», который пройдёт в двух городах Таймырского полуострова — Норильске и Дудинке. Основная цель тура — объединение единомышленников для реализации совместных проектов и создания творческих работ: фотографий, очерков, иллюстраций, коллекции одежды или аксессуаров, основанных на принципах этнической моды или вдохновленных культурой и традициями коренных малых народов Севера. • Polar Night Tour пройдет 9–14 декабря. В программу тура входит посещение самой северной арт-резиденции в посёлке Никель (Мурманская обл.) на границе с Норвегией, которая дважды в год принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов в условиях Крайнего Севера. Цель тура — вовлечение в работу над концепцией туристической привлекательности региона международной команды художников, архитекторов и урбанистов, которым интересно поразмышлять о благоустройстве северных городов.

Просмотров:163 В основе проекта — международный творческий конкурс, победители которого получат право стать частью команды уникального тура в заполярные регионы. Тур будет включать в себя общение с представителями коренных малочисленных народов Севера, доступ в запасники уникальных музеев с древними реликвиями, знакомство с местными творческими сообществами, возможность создать новые совместные проекты и рассказать всему миру о Русском Севере.Проект FusioNNow — это продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней универсиады. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии приехали в Красноярск на Универсиаду. Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам и знакомстве с местными жителями, разрушая стереотип о Сибири как о далёком и недружелюбном регионе.Проект FusioNNow идёт дальше. Основная его цель — не просто знакомство международных участников с Русским Севером, но и создание устойчивых коллабораций, обмен опытом и реализация совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области.Участником конкурса может стать каждый желающий. Для участия необходимо снять и разместить видеоисторию под названием «Хочу на Север!», используя хештег #FusioNNow в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram или «ВКонтакте». Публикации в аккаунтах должны быть доступны для всеобщего просмотра. Подробнее об участии в конкурсе и полный регламент можно узнать на сайте https://fusionnow.world.В качестве приза победители получат возможность поехать в один из уникальных туров.• Ethno Fashion Tour состоится 14–18 ноября и включит в себя посещение уникального этнофестиваля «Большой Аргиш — 2019», который пройдёт в двух городах Таймырского полуострова — Норильске и Дудинке. Основная цель тура — объединение единомышленников для реализации совместных проектов и создания творческих работ: фотографий, очерков, иллюстраций, коллекции одежды или аксессуаров, основанных на принципах этнической моды или вдохновленных культурой и традициями коренных малых народов Севера.• Polar Night Tour пройдет 9–14 декабря. В программу тура входит посещение самой северной арт-резиденции в посёлке Никель (Мурманская обл.) на границе с Норвегией, которая дважды в год принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов в условиях Крайнего Севера. Цель тура — вовлечение в работу над концепцией туристической привлекательности региона международной команды художников, архитекторов и урбанистов, которым интересно поразмышлять о благоустройстве северных городов.