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4 октября 2019, 16:50



В Красноярском крае должна появиться программа по улучшению экологической ситуации.

С докладом «О реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Красноярск и Норильск» выступил министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин. Речь шла в том числе о региональной составляющей федерального проекта «Чистый воздух», о комплексном решении экологических проблем Красноярска. «Экспертный совет — совещательный орган. По результатам сегодняшнего заседания мы в комитете по природным ресурсам и экологии рассмотрим конкретные предложения, которые направим председателю правительства края. Думаю, на заседании сессии попросим профильного министра выступить с информационным сообщением о ситуации с выбросами в Красноярске, - отметил руководитель профильного комитета, председатель совета Александр Симановский. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:136 Этот вопрос будет ставиться перед правительством региона перед принятием бюджета на 2020 год. Об этом было заявлено сегодня на заседании экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.С докладом «О реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Красноярск и Норильск» выступил министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин. Речь шла в том числе о региональной составляющей федерального проекта «Чистый воздух», о комплексном решении экологических проблем Красноярска.«Экспертный совет — совещательный орган. По результатам сегодняшнего заседания мы в комитете по природным ресурсам и экологии рассмотрим конкретные предложения, которые направим председателю правительства края. Думаю, на заседании сессии попросим профильного министра выступить с информационным сообщением о ситуации с выбросами в Красноярске, - отметил руководитель профильного комитета, председатель совета Александр Симановский.Фото Владимира Макушкина