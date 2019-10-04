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4 октября 2019, 18:23

В концертном зале Норильского колледжа искусств сегодня чествовали лучших педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства.


Героев дня поздравил депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров, который вручил благодарственное письмо Заксобрания за многолетний педагогический труд, высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие музыкального искусства преподавателю по классу виолончели НДШИ Наталье Лоскутниковой.
Заместитель главы города по социальной политике Норильска Наталья Коростелева, сама педагог по первому образованию, отметила, что Норильск достойно представлен в образовательной отрасли культуры не только в городе, крае, но и в стране, пожелала им талантливых учеников и новых свершений. В лице собравшихся Наталья Коростелева поблагодарила армию педагогов дополнительного образования учреждений культуры и искусства, которая в Норильске насчитывает почти 200 человек. Знак отличия «За заслуги перед городом Норильском» замглавы города вручила известному преподавателю Норильской детской художественной школы Наталье Манаковой, которая обучала детей изобразительному искусству почти полвека.
Начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева передала директорам школ искусств сертификат на получение учебников музыкальной литературы от международного благотворительного фонда им. Чайковского. В своем сердечном приветствии она отметила, что отрасль культуры Норильска известна далеко за пределами города – об этом говорят успехи ее учеников.
Замечательной команде директоров были вручены и сладкие подарки для их творческих коллективов.
В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие силы учреждений дополнительного образования культуры. А фольклорный ансамбль «Соловушки» НДШИ пропел педагогам «Многая лета!»
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

 4 октября 2019 
18:23   В концертном зале Норильского колледжа искусств сегодня чествовали лучших педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 16:50   В Красноярском крае должна появиться программа по улучшению экологической ситуации.
16:20   «Норникель» запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow. 16:18   Заполярный филиал «Норникеля» приобретает технику для крепления горных выработок.
16:16   Завтра в Городском центре культуры состоится концерт творческого объединения «Планёрка», посвящённый Дню учителя. 16:12   Добрые уроки от благотворительного фонда. Норильских школьников учат правильно подходить к вопросам благотворительности.
15:52   На НМЗ погиб 24-летний рабочий. Проводится доследственная проверка. 15:22   На очном туре «Учитель года России - 2019» обсудили роль воспитания в школе.
15:19   Работа Школы краеведа Норильска текущего сезона подходит к концу. 14:50   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с помощником прокурора.
14:40   На Таймыре обнаружили уникальную нижнюю челюсть мамонта. 14:38   Сразу две книги издательства «Апекс» победили на межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия – 2019».
13:32   В России обсуждают федеральный закон, приравнивающий судебных приставов к сотрудникам правоохранительных органов. 12:56   В Норильске на станции юных техников в октябре пройдут три городских конкурса эколого-биологической направленности.
12:46   На Таймыре завершается речная пассажирская навигация. 12:37   Сыграем вальс? В преддверии Дня учителя норильские школы искусств получили четыре пианино.
12:37   Сегодня в норильском музее стартует городская лаборатория «Музей города – всем городом!» 12:36   МФК «Норильский никель» уступает в Екатеринбурге.

 3 октября 2019 
18:34   Результаты работы фонда Красноярского края по решению проблем обманутых дольщиков станут видны к концу года. 18:33   В Дудинке в эти минуты проходит заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия «Арктика – 2035».
17:38   Сегодня на сессии Законодательного собрания края депутаты приняли закон о внесении изменений в региональный бюджет. 17:22   Норильчане могут вникнуть в работу больничных клоунов и попробовать себя в новом амплуа.
17:04   «Детям войны» ко Дню Победы дадут втрое больше денег. 16:50   В «Норильскгазпроме» рассказали о готовности газовых компаний к работе на осень-зиму 2019-2020 годов.
16:23   В воскресенье, 6 октября, в 14.00 в Молодёжном центре горожан ждут на праздник, посвящённый Международному дню защиты животных. 15:38   Норильские школьники участвуют во всероссийской предметной олимпиаде.
15:17   Госавтоинспекторы посвятили норильских первоклассников в юные пешеходы. 15:15   Норильчанин осужден на 9,5 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.
14:31   На фоне исчезновения дикого северного оленя с поголовьем домашнего дела обстоят очень неплохо. Красноярский край даже экспортирует панты на Восток. 14:20   Норильские полицейские напоминают, что с начала октября комендантский час для детей начинается с 22 часов.
14:15   Тренер академии ФК «Барселона» проведёт тренировку для школьников в Норильске. 13:49   В ходе рейдов на территории особо охраняемых природных территорий выявлены очередные нарушители.
13:48   К 15 октября завершится ремонт зала единоборств Дома физкультуры. Его обновление займёт всего чуть больше двух месяцев. 13:45   В Москву за 10 тысяч: авиакомпания NordStar объявляет распродажу авиабилетов по всем направлениям, выполняемым из и в Норильск.
12:21   6 октября, накануне показа спектакля "Щелкунчик", в театре откроется выставка "Театральная афиша". 11:51   Встречей между «Норильским никелем» и «Синарой» стартует четвёртый тур чемпионата России по мини-футболу.
11:33   «Силёнок ловить рыбу пока не хватает»: медведица из Норильска осваивается в новом вольере.

 2 октября 2019 
19:07   В канун Дня учителя в актовом зале 6-й школы чествовали педагогов норильской системы образования. 18:33   В Норильске продолжаются капремонты крыш. Сегодня комиссия приняла сразу три кровли, обновлённые из средств регионального оператора.
18:17   Через три-пять лет Красноярский край планирует стать лидером по добыче нефти в России. 17:52   Вчера и сегодня в Норильске проходила штабная тренировка по гражданской обороне.
17:30   В Талнахе вечер для старшего поколения норильчан прошёл на площадке городской библиотеки. 17:30   В Норильске, как и в ряде других городов края, пройдёт операция «Снегоход».
17:29   В Центральном районе, в Городском центре культуры, состоялся праздничный концерт «В стиле ретро». 16:49   В ряде городов России, в числе которых и Норильск, из-за потепления климата начала таять многолетняя мерзлота.
16:04   В октябре мобильные центры занятости посетят 49 населённых пунктов Красноярья. 15:48   Завтра в Дудинке открывается заседание дискуссионного клуба по созданию стратегии развития Арктики.
15:46   Впервые в Норильске для норильских танцоров прошли мастер-классы от известного педагога и хореографа Романа Итальянкина. Подробности визита. 15:45   Будапешт впервые соприкоснулся с культурой народов Таймыра.
14:52   В Талнахе во дворе дома дети разбили скульптуру, но никакого наказания им не грозит.




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