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4 октября 2019, 18:23



В концертном зале Норильского колледжа искусств сегодня чествовали лучших педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Заместитель главы города по социальной политике Норильска Наталья Коростелева, сама педагог по первому образованию, отметила, что Норильск достойно представлен в образовательной отрасли культуры не только в городе, крае, но и в стране, пожелала им талантливых учеников и новых свершений. В лице собравшихся Наталья Коростелева поблагодарила армию педагогов дополнительного образования учреждений культуры и искусства, которая в Норильске насчитывает почти 200 человек. Знак отличия «За заслуги перед городом Норильском» замглавы города вручила известному преподавателю Норильской детской художественной школы Наталье Манаковой, которая обучала детей изобразительному искусству почти полвека. Начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева передала директорам школ искусств сертификат на получение учебников музыкальной литературы от международного благотворительного фонда им. Чайковского. В своем сердечном приветствии она отметила, что отрасль культуры Норильска известна далеко за пределами города – об этом говорят успехи ее учеников. Замечательной команде директоров были вручены и сладкие подарки для их творческих коллективов. В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие силы учреждений дополнительного образования культуры. А фольклорный ансамбль «Соловушки» НДШИ пропел педагогам «Многая лета!» Фото Ирины Яринской

Просмотров:138 Героев дня поздравил депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров, который вручил благодарственное письмо Заксобрания за многолетний педагогический труд, высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие музыкального искусства преподавателю по классу виолончели НДШИ Наталье Лоскутниковой.Заместитель главы города по социальной политике Норильска Наталья Коростелева, сама педагог по первому образованию, отметила, что Норильск достойно представлен в образовательной отрасли культуры не только в городе, крае, но и в стране, пожелала им талантливых учеников и новых свершений. В лице собравшихся Наталья Коростелева поблагодарила армию педагогов дополнительного образования учреждений культуры и искусства, которая в Норильске насчитывает почти 200 человек. Знак отличия «За заслуги перед городом Норильском» замглавы города вручила известному преподавателю Норильской детской художественной школы Наталье Манаковой, которая обучала детей изобразительному искусству почти полвека.Начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева передала директорам школ искусств сертификат на получение учебников музыкальной литературы от международного благотворительного фонда им. Чайковского. В своем сердечном приветствии она отметила, что отрасль культуры Норильска известна далеко за пределами города – об этом говорят успехи ее учеников.Замечательной команде директоров были вручены и сладкие подарки для их творческих коллективов.В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие силы учреждений дополнительного образования культуры. А фольклорный ансамбль «Соловушки» НДШИ пропел педагогам «Многая лета!»Фото Ирины Яринской