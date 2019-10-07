Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41011

7 октября 2019, 10:35



Школьников края приглашают принять участие в экологической олимпиаде.

Конкурсанты вправе выбрать одно или несколько заданий для участия. В этом году олимпиада проходит в четырёх направлениях: конкурс по сбору и сдаче на переработку пластика и макулатуры «Сохраним природные ресурсы»; конкурс социальных видеороликов про ответственное отношение к природным ресурсам «Экорежиссёр»; акция по высадке деревьев «Зелёная страна»; тематический квиз «Экология и мы». Заявки на участие принимаются до 8 ноября на электронный адрес olimp1@mgeos.ru. Итоги подведут 27 ноября. Победителей в каждой номинации наградят памятными призами. Получить дополнительную информацию можно по телефону +7-391-252-29-46 и на сайте www.mgeos.ru. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:75 В Красноярском крае стартовал приём заявок для участия во второй краевой экологической олимпиаде. Участие могут принять воспитанники образовательных учреждений региона как индивидуально, так и группой, сообщается на краевом портале.Конкурсанты вправе выбрать одно или несколько заданий для участия. В этом году олимпиада проходит в четырёх направлениях: конкурс по сбору и сдаче на переработку пластика и макулатуры «Сохраним природные ресурсы»; конкурс социальных видеороликов про ответственное отношение к природным ресурсам «Экорежиссёр»; акция по высадке деревьев «Зелёная страна»; тематический квиз «Экология и мы».Заявки на участие принимаются до 8 ноября на электронный адрес olimp1@mgeos.ru. Итоги подведут 27 ноября. Победителей в каждой номинации наградят памятными призами. Получить дополнительную информацию можно по телефону +7-391-252-29-46 и на сайте www.mgeos.ru.Фото Дениса Кожевникова