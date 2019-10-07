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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
11:50 Норильчанин расправился с иномаркой бывшей жены.
11:47 Пятеро норильчан представляли город на Кубке региона по вольной борьбе. Домой каждый вернулся с наградой.
10:38 Агентство развития Норильска приглашает предпринимателей на тренинг.
10:35 Школьников края приглашают принять участие в экологической олимпиаде.
18:23 В концертном зале Норильского колледжа искусств сегодня чествовали лучших педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
16:50 В Красноярском крае должна появиться программа по улучшению экологической ситуации.
16:20 «Норникель» запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow.
16:18 Заполярный филиал «Норникеля» приобретает технику для крепления горных выработок.
16:16 Завтра в Городском центре культуры состоится концерт творческого объединения «Планёрка», посвящённый Дню учителя.
16:12 Добрые уроки от благотворительного фонда. Норильских школьников учат правильно подходить к вопросам благотворительности.
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