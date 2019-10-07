Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41012

7 октября 2019, 10:38



Агентство развития Норильска приглашает предпринимателей на тренинг.

Тренинг посвящён изучению инструментов портала «Бизнес-навигатор», с помощью которых предприниматели получат ответы на многие вопросы по открытию и ведению бизнеса. Сертифицированный бизнес-тренер «Корпорации МСП» Виктория Атлыгина расскажет, как выбрать рыночную нишу и рассчитать примерный бизнес-план, подобрать помещение и узнать о мерах поддержки, найти поставщика и проверить надёжность контрагента. Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1082530/ Количество мест ограниченно. Фото Алёны Ивановой

Просмотров:97 Обучающий модуль «Бизнес-эксперт: портал «Бизнес-навигатор МСП» пройдёт в АРН 9 октября. Начало в 18.00. Образовательная программа реализуется при участии Агентства развития Норильска и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).Тренинг посвящён изучению инструментов портала «Бизнес-навигатор», с помощью которых предприниматели получат ответы на многие вопросы по открытию и ведению бизнеса. Сертифицированный бизнес-тренер «Корпорации МСП» Виктория Атлыгина расскажет, как выбрать рыночную нишу и рассчитать примерный бизнес-план, подобрать помещение и узнать о мерах поддержки, найти поставщика и проверить надёжность контрагента. Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1082530/Количество мест ограниченно.Фото Алёны Ивановой