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7 октября 2019, 11:47



Пятеро норильчан представляли город на Кубке региона по вольной борьбе. Домой каждый вернулся с наградой.

Кубок Красноярского края среди юношей 13-14 лет прошёл в Назарово. В своих весовых категориях норильчане, воспитанники спортшколы № 4, завоевали следующие награды: Махтум Айдогдиев стал первым, а Рома Сурский – третьим, в категории 68 кг; Икрам Мамедяров завоевал бронзу в 45 кг; две третьих места в категории 85 кг заняли Георгий Джиоев и Максим Атаров (тренеры спортсменов: Александр Овчинников, Александр Горган, Казбек Баскаев, Дмитрий Муганцев). По мнению тренеров, ребята выступили хорошо: - Все они уже выезжали на такие соревнования и завоёвывали награды. Все молодцы. Но предела совершенству нет, будем работать дальше. Следующие выездные старты – первенство края – будет уже в новом году. Будем стремиться попасть на Сибирский федеральный округ, а дальше на первенство России. Это задачи на ближайшее время, - отметил Александр Овчинников. Фото участников соревнований

Просмотров:50 Кубок Красноярского края среди юношей 13-14 лет прошёл в Назарово. В своих весовых категориях норильчане, воспитанники спортшколы № 4, завоевали следующие награды: Махтум Айдогдиев стал первым, а Рома Сурский – третьим, в категории 68 кг; Икрам Мамедяров завоевал бронзу в 45 кг; две третьих места в категории 85 кг заняли Георгий Джиоев и Максим Атаров (тренеры спортсменов: Александр Овчинников, Александр Горган, Казбек Баскаев, Дмитрий Муганцев). По мнению тренеров, ребята выступили хорошо:- Все они уже выезжали на такие соревнования и завоёвывали награды. Все молодцы. Но предела совершенству нет, будем работать дальше. Следующие выездные старты – первенство края – будет уже в новом году. Будем стремиться попасть на Сибирский федеральный округ, а дальше на первенство России. Это задачи на ближайшее время, - отметил Александр Овчинников.Фото участников соревнований