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7 октября 2019, 11:50



Норильчанин расправился с иномаркой бывшей жены.



Просмотров:54 Булыжником он несколько раз ударил по автомобилю «Тойота», припаркованному в одном из городских дворов. Тем самым он решил выразить своё неприязненное отношение владелице авто. Ущерб составил почти 80 тысяч рублей. Хозяйка иномарки – бывшая жена дебошира – написала заявление в полицию. За свой поступок экс-муж ответит по закону. Уголовное дело в его отношении по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» уже передано в Норильский городской суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.