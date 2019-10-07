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7 октября 2019, 14:04



В субботу поклонники спорта могли поболеть на крупном турнире по вольной борьбе.

В соревнованиях приняли участие борцы Норильска и Дудинки двух возрастных категорий – 2003 г.р. и старше и 2004 г.р. и младше. Борцы выступили в 16 весовых категориях. - В соревнованиях выступили 84 спортсмена. Чтобы успеть провести турнир в один день, мы постелили два ковра, это придало соревнованиям динамики. В целом всё прошло хорошо, зрителям и спортсменам понравилось, - отметили организаторы турнира. Увидеть выступления норильских борцов зрители теперь смогут в ноябре: в спортивном зале «Горняк» (район Талнах, ул. Строителей, 23) 28 ноября пройдёт восьмой региональный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного тренера России Александра Горгана. Ожидается, что в соревнованиях примет участие до сотни спортсменов. Фото ruspekh.ru

Просмотров:212 В спортзале «Горняк» прошло открытое первенство Норильска по вольной борьбе памяти тренера Валерия Царикаева, который работал в талнахской спортивной школе. Его не стало в 2011-м. С тех пор проводится турнир его памяти, который в этом году собрал спортсменов уже в восьмой раз.В соревнованиях приняли участие борцы Норильска и Дудинки двух возрастных категорий – 2003 г.р. и старше и 2004 г.р. и младше. Борцы выступили в 16 весовых категориях.- В соревнованиях выступили 84 спортсмена. Чтобы успеть провести турнир в один день, мы постелили два ковра, это придало соревнованиям динамики. В целом всё прошло хорошо, зрителям и спортсменам понравилось, - отметили организаторы турнира.Увидеть выступления норильских борцов зрители теперь смогут в ноябре: в спортивном зале «Горняк» (район Талнах, ул. Строителей, 23) 28 ноября пройдёт восьмой региональный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного тренера России Александра Горгана. Ожидается, что в соревнованиях примет участие до сотни спортсменов.Фото ruspekh.ru