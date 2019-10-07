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7 октября 2019, 14:10



Превысил скорость и погиб. На трассе Норильск-Алыкель в воскресенье вечером произошла авария.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия. Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость. Фото очевидцев аварии

Просмотров:4654 Трагическое ДТП произошло вчера около 19 часов на 23-м километре автодороги Норильск-Алыкель. По предварительной версии 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 неверно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения.Сейчас полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия.Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.Фото очевидцев аварии