Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41017

7 октября 2019, 15:28



В Норильском драмтеатре «Щелкунчика» показали в этом году в последний раз. Перед спектаклем в фойе открылась выставка афиш ребят из Художественной школы.

В рамках проекта в течение года прошли мастер-классы фотографа, дизайнера, руководителя рекламного агентства «Кактус» Александра Харитонова, дизайнера Мариам Саакян - победителя Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» в номинации «Пионеры русского дизайна»; победителя в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа по искусству и дизайну в конкурсе НИРС среди студентов магистратуры и выпускников»; финалиста конкурса «Взлет», ВДНХ; полуфиналиста Международного конкурса плаката «ООН в память о Холокосте»; дипломанта международного типографического фестиваля Typomania в конкурсе типографических видеороликов. В следующий раз "Щелкунчика" зрители увидят уже в 2020 году.

Просмотров:219 Это был совместный проект Норильского Заполярного театра драмы и Норильской детской художественной школы. Начался он в феврале и продолжался до сентября этого года. В проекте приняли участие 58 юных художников от 11 до 17 лет. Ребята вместе с преподавателями посещали спектакли и экскурсии в закулисье театра. В результате на свет родилось 68 афиш.В рамках проекта в течение года прошли мастер-классы фотографа, дизайнера, руководителя рекламного агентства «Кактус» Александра Харитонова, дизайнера Мариам Саакян - победителя Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» в номинации «Пионеры русского дизайна»; победителя в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа по искусству и дизайну в конкурсе НИРС среди студентов магистратуры и выпускников»; финалиста конкурса «Взлет», ВДНХ; полуфиналиста Международного конкурса плаката «ООН в память о Холокосте»; дипломанта международного типографического фестиваля Typomania в конкурсе типографических видеороликов.В следующий раз "Щелкунчика" зрители увидят уже в 2020 году.