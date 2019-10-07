Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41018

7 октября 2019, 15:40



Налоговая - главный вход. После продолжительного ремонта в Норильске открылся обновлённый центральный вход в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 25.

Кроме лестничных маршей под стеклом разместились просторные площадки, светильники в дизайнерском исполнении и, самое главное, лифт для людей с ограниченными возможностями. Автоматическая площадка-подъёмник открытого типа установлена внутри прямо перед центральным входом, что позволяет коляске заехать на неё без преодоления каких-либо преград. На следующем уровне в левой части лестницы установлен такой же подъёмник, который выводит пассажира прямо в операционный зал. Жёсткие требования к доступности услуг ФНС выполнены в едином фирменном оформлении инспекций по всей России. Во всех регионах страны сегодня проходит постепенное приведение подразделений ФНС к общему стилю. Это отражается в оформлении, цветовой гамме, а также некоторых обязательных технических требованиях. В межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 25 на ул. Талнахской, 34, ремонтные работы продолжаются. Сейчас во внутренних помещениях проведена перепланировка, обновлены технические и коммунальные системы, смонтирован современный утепленный фасад. Денис Кожевников, фото автора

Просмотров:266 Входная группа значительно расширилась, став полностью остеклённой. Под стекло заводит и двухпролётный пандус для маломобильных групп граждан.Кроме лестничных маршей под стеклом разместились просторные площадки, светильники в дизайнерском исполнении и, самое главное, лифт для людей с ограниченными возможностями. Автоматическая площадка-подъёмник открытого типа установлена внутри прямо перед центральным входом, что позволяет коляске заехать на неё без преодоления каких-либо преград. На следующем уровне в левой части лестницы установлен такой же подъёмник, который выводит пассажира прямо в операционный зал.Жёсткие требования к доступности услуг ФНС выполнены в едином фирменном оформлении инспекций по всей России. Во всех регионах страны сегодня проходит постепенное приведение подразделений ФНС к общему стилю. Это отражается в оформлении, цветовой гамме, а также некоторых обязательных технических требованиях.В межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 25 на ул. Талнахской, 34, ремонтные работы продолжаются. Сейчас во внутренних помещениях проведена перепланировка, обновлены технические и коммунальные системы, смонтирован современный утепленный фасад.Денис Кожевников, фото автора