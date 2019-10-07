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7 октября 2019, 15:42



В Норильске состоялся «Слёт молодёжного актива: Думай! Действуй! Выбирай!»

С приветственным словом выступил исполнительный директор «Союза промышленников и предпринимателей Заполярья» Михаил Киселёв, он пожелал участникам форума плодотворной работы и высказал свое видение участия молодёжи в развитии Норильска и Арктики. Также он вручил благодарственное письмо заместителю председателя молодежного парламента при Законодательном собрании Красноярского края Дмитрия Федосеева за личный вклад в развитие туристического потенциала Норильска в рамках реализации проекта «Территория: Красные Камни». После торжественной части участники форума разделились на рабочие группы. Обсуждались проблемы и пути решения экологических проблем Арктической зоны, популяризация экологического просвещения и воспитания молодёжи, кадровые проблемы. По итогам принято решение о развитии и реализации проектов, обсуждение которых велось на площадках. Фото участников форума

Просмотров:213 Молодёжный форум парламентов северных территорий и молодёжных организаций «Слёт молодёжного актива: Думай! Действуй! Выбирай!» прошёл в Молодёжном центре Норильска, сообщается на странице СПП в ФБ. Главная тема события - «Активная молодёжь - будущее России!» отражает роль и участие молодых людей в развитии региона. В рамках программы форума состоялось пленарное заседание, образовательные площадки и тренинги.С приветственным словом выступил исполнительный директор «Союза промышленников и предпринимателей Заполярья» Михаил Киселёв, он пожелал участникам форума плодотворной работы и высказал свое видение участия молодёжи в развитии Норильска и Арктики. Также он вручил благодарственное письмо заместителю председателя молодежного парламента при Законодательном собрании Красноярского края Дмитрия Федосеева за личный вклад в развитие туристического потенциала Норильска в рамках реализации проекта «Территория: Красные Камни».После торжественной части участники форума разделились на рабочие группы. Обсуждались проблемы и пути решения экологических проблем Арктической зоны, популяризация экологического просвещения и воспитания молодёжи, кадровые проблемы. По итогам принято решение о развитии и реализации проектов, обсуждение которых велось на площадках.Фото участников форума