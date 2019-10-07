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7 октября 2019, 15:56



В культурно-оздоровительном центре «Талнах» прошли соревнования по самбо и боевому самбо.

По итогам схваток, приз за лучшую технику получили Конан Абдулаев и Иброхим Шамсидинов (оба Центральный район), за волю к победе - Александр Разорвин и Данияр Садыков (обо из Кайеркана). - Этими состязаниями мы по традиции открываем спортивный сезон. Они прошли на высоком уровне – как по самоотдаче участников, так и по месту проведения. Касаемо победителей неожиданностей не было – чемпионы подтвердили свой класс, - сказал главный судья соревнований Борис Гутов. На очереди у норильских самбистов – выезд в Красноярск 8-10 ноября, где пройдёт краевой чемпионат. Фото участников соревнований

Просмотров:216 В турнире, который проводится с 2011 года и посвящён памяти мастера спорта Ильи Соболева, приняли участие около 60 сильнейших спортсменов – юношей и взрослых - со всех районов Большого Норильска.По итогам схваток, приз за лучшую технику получили Конан Абдулаев и Иброхим Шамсидинов (оба Центральный район), за волю к победе - Александр Разорвин и Данияр Садыков (обо из Кайеркана).- Этими состязаниями мы по традиции открываем спортивный сезон. Они прошли на высоком уровне – как по самоотдаче участников, так и по месту проведения. Касаемо победителей неожиданностей не было – чемпионы подтвердили свой класс, - сказал главный судья соревнований Борис Гутов.На очереди у норильских самбистов – выезд в Красноярск 8-10 ноября, где пройдёт краевой чемпионат.Фото участников соревнований