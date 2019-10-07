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7 октября 2019, 16:21

МФК «Норильский никель» уступает во втором матче четвертого тура Суперлиги в Екатеринбурге.


Во второй встрече место в воротах у норильчан занял Иван Поддубный, сменивший на посту Николая Балашова. У «Синары» игру пропускал капитан команды Сергей Абрамов, отличившийся за день до этого. По сравнению с предыдущей встречей на этот раз оба соперника смотрелись уверенно: в некоторых моментах отлично действовали голкиперы, под стать им играли и защитники. В первом тайме зрители забитых мячей так и не увидели.
Спустя четыре минуты после перерыва «Синара» открыла счёт: Букин сделал выверенную передачу на набегавшего Максима Окулова, и восьмой номер чёрно-белых изо всех сил вколотил снаряд в сетку. Следующего гола долго ждать не пришлось: потребовалось лишь две минуты, чтобы вновь огорчить гостей, - на этот раз постарался Дёмин, подключившийся к контратаке с правого фланга. К концу матча, когда вероятность второго поражения стала более чем очевидна, «Норникель» вывел пятого полевого. Выход лучшего бомбардира прошлого сезона Руслана Кудзиева во вратарской майке, естественно, игру обострил и даже повлиял на счёт, но не в пользу отыгрывающейся стороны: на 47-й минуте дубль оформил Дёмин, переправив мяч в никем не прикрытые ворота. 3:0 – сухая победа хозяев площадки.
Напомним, что в первой встрече двухматчевого противостояния «Норильский никель» проиграл «Синаре» со счётом 2:4.
По итогам тура северяне остался с десятью очками в активе, опустившись на пятую строчку турнирной таблицы. Лидирует в лиге «Газпром-ЮГРА» с 19 очками. Следующий соперник норильчан – «Тюмень», игры с которым пройдут 2 и 3 ноября в Норильске.
Более подробный материал о встрече «Норильского никеля» и «Синары» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды».
Фото с официального сайта МФК "Синара"

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