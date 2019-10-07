Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41023

7 октября 2019, 16:45



Принимаются заявки на городской конкурс компьютерных презентаций для школьников 9-11-х классов «Национальное сияние Норильска».

Оцениваться будут степень раскрытия темы, грамотность и стиль изложения материала, многообразие используемых разметок слайда, оптимальность использования анимационных эффектов, оригинальный стиль оформления презентации, грамотность применения мультимедиа, целостность презентации (вступление - основная часть - заключение). Показ презентаций пройдёт в СЮТ 13-14 ноября. Конкурс приурочен к Международному дню терпимости и направлен на формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, духовности и нравственности. Учредитель конкурса - управление общего и дошкольного образования администрации Норильска, организатор - станция юных техников. Справки по телефону 22-40-57.

Просмотров:233 Желающим участвовать необходимо подготовить презентацию, состоящую из 15-20 слайдов, по одной из тем: «Многоликий Таймыр», «Заполярные ночи», «Спортивный Норильск», «Архитектура Заполярья», «Северная Аврора». И принести её на CD-диске по 8 ноября на станцию юных техников в кабинет 3-11.Оцениваться будут степень раскрытия темы, грамотность и стиль изложения материала, многообразие используемых разметок слайда, оптимальность использования анимационных эффектов, оригинальный стиль оформления презентации, грамотность применения мультимедиа, целостность презентации (вступление - основная часть - заключение). Показ презентаций пройдёт в СЮТ 13-14 ноября.Конкурс приурочен к Международному дню терпимости и направлен на формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, духовности и нравственности. Учредитель конкурса - управление общего и дошкольного образования администрации Норильска, организатор - станция юных техников.Справки по телефону 22-40-57.