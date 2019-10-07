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7 октября 2019, 16:46

В Красноярском крае на нужды санавиации в этом году дополнительно направят 200 миллионов рублей.


Парламентарии Законодательного собрания края обсудили и приняли изменения в государственную региональную программу «Развитие здравоохранения» на 2019 год, сообщается на официальном сайте минздрава края. Министр здравоохранения края Борис Немик рассказал, что при рассмотрении осенней корректировки бюджета предусматривалось дополнительно 100 миллионов рублей на оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи. Но было решено умножить эту сумму на два.
«В правительство края направлен проект программы с предложением внутри её откорректировать средства, в том числе за счёт замещения краевых финансов федеральным трансфертом, который поступил из резервного фонда Российской Федерации. Это связано с тем, что увеличилось количество вылетов в населённые пункты края для медицинской эвакуации пациентов с экстренными ситуациями в краевые специализированные учреждения», - сказал Борис Немик.
Всего на финансирование работы службы санитарной авиации в Красноярском крае в 2019 году из бюджетов разных уровней с учётом корректировок направлено 703 884 миллиона рублей.
Как пояснил корреспонденту «Заполярной Правды» руководитель Норильского территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе, из Норильска в Красноярск санавиацией производится не менее десяти вылетов в год. Поэтому новость о выделении дополнительных средств на развитие этого направления актуальна и для нашего города.
В целом же на реализацию государственной программы развития здравоохранения в Красноярском крае в этом году будет дополнительно выделено около 2,4 миллиарда рублей. Средства будут направлены на создание условий по развитию первичной медико-санитарной помощи, на дополнительное приобретение мобильных комплексов.
Фото: krsk.kp.ru
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