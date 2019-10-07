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7 октября 2019, 16:46



В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» открылась «Тренировочная квартира».

Мама одного из участников программы сообщила корреспонденту «Заполярной Правды», что она безмерно рада тому, что у её двадцатидвухлетнего сына, который в силу заболевания не может найти работу, снова появилась возможность посещать центр, общаться со сверстниками и любимыми педагогами, совершенствовать уже имеющиеся навыки и приобретать новые. - Идея - отличная, - подчеркнула она, - и спасибо всем причастным к её реализации, так как у таких молодых людей, как мой сын, очень много свободного времени, очень важно правильно его занять. Особенно ценно, что молодых инвалидов планируют познакомить с работой управления социальной политики и объяснить, как и в каких случаях его услугами можно воспользоваться. Фото: new.victorya-center.ru

Просмотров:329 Программа для инвалидов от 18 до 30 лет «Тренировочная квартира» стартовала 2 октября. Три раза в неделю по четыре часа в условиях, приближённых к домашним, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья будут учиться вести хозяйство и приобретать навыки самостоятельной жизни. Сегодня в группе восемь человек, и все они - выпускники «Виктории».Мама одного из участников программы сообщила корреспонденту «Заполярной Правды», что она безмерно рада тому, что у её двадцатидвухлетнего сына, который в силу заболевания не может найти работу, снова появилась возможность посещать центр, общаться со сверстниками и любимыми педагогами, совершенствовать уже имеющиеся навыки и приобретать новые.- Идея - отличная, - подчеркнула она, - и спасибо всем причастным к её реализации, так как у таких молодых людей, как мой сын, очень много свободного времени, очень важно правильно его занять. Особенно ценно, что молодых инвалидов планируют познакомить с работой управления социальной политики и объяснить, как и в каких случаях его услугами можно воспользоваться.Фото: new.victorya-center.ru