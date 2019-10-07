Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41026

7 октября 2019, 17:05



Детский сад на ул. Московской, 18, будет сдан в будущем году. Сейчас на объекте продолжаются общестроительные работы.

Нынешний контракт подразумевает проведение комплекса строительно–монтажных работ под ключ. Проект предусматривает открытие современного детского сада на 11 групп — 236 детей от трёх до семи лет. Изначально планировалось, что объект будет сдан к 10 октября 2019 года, но этот срок был продлён. Дмитрий Самородов, начальник УКРиС, отметил: - Поскольку проект выполнялся шесть лет назад, изменились СНиПы к дошкольным учреждениям, и мы были вынуждены пойти на внесение изменений в проектную документацию и повторное прохождение госэкспертизы. Это не повлечёт серьёзных изменений в конструкции самого здания. К концу года мы получим экспертизу новых проектных решений и постараемся сдать объект в эксплуатацию ко второму-третьему кварталу следующего года. Грядущие изменения не мешают подрядчику выполнять текущую работу, считает он: заниматься прокладкой системы отопления, отделкой помещения. Корректировка коснётся системы вентиляции, которая будет отвечать современным нормативам температуры и влажности в помещениях. Как рассказал представитель «Строй-СИТИ» Александр Минченко, на сегодня фасад здания облицован негорючими материалами, утеплён, внутри монтируется система отопления. В здании появятся собственный бассейн и пищеблок, уже выполнена полная перепланировка помещений, усилена конструкция нулевого цикла. Мебель и игрушки после сдачи объекта закупит управление дошкольного образования. А вот детская игровая площадка на улице уже готова. Она, кстати, стала намного больше – занята вся территория вплоть до здания налоговой инспекции. Установлены несколько беседок и многочисленное игровое оборудование. К настоящему моменту в здании демонтированы старые и возведены новые перегородки, выполнена стяжка пола, проложен электрокабель, до конца навигации ожидается поступление вентиляционного оборудования. Ещё часть материалов придёт позже морем. После сборки всех инжиниринговых систем осуществят чистовую отделку: колеровочное решение помещений выберут с учётом мнения администрации будущего учреждения. Фото Татьяны Зачупейко

Просмотров:326 Здание детского сада № 85 «Искорка» было построено в 1986 году, но в девяностые садик закрылся. Много лет на Московской, 18, размещался филиал ЛГУ, арендовали площади различные клубы, кружки и спортивные объединения. Проект на реконструкцию здания был заказан городом в 2013-м, после чего арендаторов расселили, но работы всё откладывались, и здание долгое время пустовало. Финансовая возможность отремонтировать детский сад появилась гораздо позднее, в 2018-м. Контракт с подрядчиком «Строй–СИТИ» был заключен 13 февраля 2018 года, его сумма на сегодня составляет 221 млн рублей. Компания «Строй–СИТИ» работает в Норильске около 11 лет. Её специалисты занимались установкой освещения на трассе Норильск — Талнах, архитектурной подсветкой зданий в исторической части Ленинского проспекта, проводили освещение на бульваре Влюбленных. Осенью 2017 года компания выиграла конкурс на проведение общестроительных работ в здании детского сада на ул. Бауманской, 21, в Талнахе. В их багаже также несколько детсадов и школ Красноярска.Нынешний контракт подразумевает проведение комплекса строительно–монтажных работ под ключ. Проект предусматривает открытие современного детского сада на 11 групп — 236 детей от трёх до семи лет. Изначально планировалось, что объект будет сдан к 10 октября 2019 года, но этот срок был продлён.Дмитрий Самородов, начальник УКРиС, отметил:- Поскольку проект выполнялся шесть лет назад, изменились СНиПы к дошкольным учреждениям, и мы были вынуждены пойти на внесение изменений в проектную документацию и повторное прохождение госэкспертизы. Это не повлечёт серьёзных изменений в конструкции самого здания. К концу года мы получим экспертизу новых проектных решений и постараемся сдать объект в эксплуатацию ко второму-третьему кварталу следующего года.Грядущие изменения не мешают подрядчику выполнять текущую работу, считает он: заниматься прокладкой системы отопления, отделкой помещения. Корректировка коснётся системы вентиляции, которая будет отвечать современным нормативам температуры и влажности в помещениях.Как рассказал представитель «Строй-СИТИ» Александр Минченко, на сегодня фасад здания облицован негорючими материалами, утеплён, внутри монтируется система отопления. В здании появятся собственный бассейн и пищеблок, уже выполнена полная перепланировка помещений, усилена конструкция нулевого цикла. Мебель и игрушки после сдачи объекта закупит управление дошкольного образования. А вот детская игровая площадка на улице уже готова. Она, кстати, стала намного больше – занята вся территория вплоть до здания налоговой инспекции. Установлены несколько беседок и многочисленное игровое оборудование.К настоящему моменту в здании демонтированы старые и возведены новые перегородки, выполнена стяжка пола, проложен электрокабель, до конца навигации ожидается поступление вентиляционного оборудования. Ещё часть материалов придёт позже морем. После сборки всех инжиниринговых систем осуществят чистовую отделку: колеровочное решение помещений выберут с учётом мнения администрации будущего учреждения.Фото Татьяны Зачупейко