Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41028
7 октября 2019, 17:55

Улётный праздник. День открытых дверей в космостиле пройдёт в Молодёжном центре Кайеркана 12 октября.


Всех желающих ждут с 16.00 до 21.00. В этот день гости смогут побывать в молодёжной галактике и принять участие в интересном космическом путешествии. На звезде по имени Солнце планируется концерт от кавер-группы Barsta, после которого можно будет выпить чашечку кофе, посетить мастер-классы и оставить на память фото с космической фотозоны.
На планете Марс самые меткие в стрелковом тире оценят свою меткость, соберут и разберут оружие, побывают на открытых тренировках от спортивных клубов.
На Венере, планете красоты и женственности, прекрасные дамы узнают новое о макияже, стиле, коже, а астролог расскажет о влиянии звёзд на судьбу.
А на родной Земле живут самые красивые и спортивные люди, поэтому гости планеты смогут присоединиться к тренировкам по зумбе, фитнесу, стрейчингу и йоге.
На планете Меркурий ожидается самая космическая дискотека.
Праздник пройдёт в Кайеркане на ул. Школьной, 10.

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    Список новостей

 7 октября 2019 
18:16   На Кубани задержали жителя Норильска за покупку водительских прав. 18:06   Просветительский центр "Белый мишка" отпраздновал первую годовщину. В День рождения символу центра придумали имя.
17:57   Творческий конкурс «Белые журавли» состоится в публичной библиотеке в конце недели. 17:55   Улётный праздник. День открытых дверей в космостиле пройдёт в Молодёжном центре Кайеркана 12 октября.
17:55   В Музее Норильска откроется выставка «Личный осмотр». 17:05   Детский сад на ул. Московской, 18, будет сдан в будущем году. Сейчас на объекте продолжаются общестроительные работы.
16:46   В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» открылась «Тренировочная квартира». 16:46   В Красноярском крае на нужды санавиации в этом году дополнительно направят 200 миллионов рублей.
16:45   Принимаются заявки на городской конкурс компьютерных презентаций для школьников 9-11-х классов «Национальное сияние Норильска». 16:21   МФК «Норильский никель» уступает во втором матче четвертого тура Суперлиги в Екатеринбурге.
15:56   В культурно-оздоровительном центре «Талнах» прошли соревнования по самбо и боевому самбо. 15:42   В Норильске состоялся «Слёт молодёжного актива: Думай! Действуй! Выбирай!»
15:40   Налоговая - главный вход. После продолжительного ремонта в Норильске открылся обновлённый центральный вход в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 25. 15:28   В Норильском драмтеатре «Щелкунчика» показали в этом году в последний раз. Перед спектаклем в фойе открылась выставка афиш ребят из Художественной школы.
14:10   Превысил скорость и погиб. На трассе Норильск-Алыкель в воскресенье вечером произошла авария. 14:04   В субботу поклонники спорта могли поболеть на крупном турнире по вольной борьбе.
11:50   Норильчанин расправился с иномаркой бывшей жены. 11:47   Пятеро норильчан представляли город на Кубке региона по вольной борьбе. Домой каждый вернулся с наградой.
10:38   Агентство развития Норильска приглашает предпринимателей на тренинг. 10:35   Школьников края приглашают принять участие в экологической олимпиаде.

 4 октября 2019 
18:23   В концертном зале Норильского колледжа искусств сегодня чествовали лучших педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 16:50   В Красноярском крае должна появиться программа по улучшению экологической ситуации.
16:20   «Норникель» запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow. 16:18   Заполярный филиал «Норникеля» приобретает технику для крепления горных выработок.
16:16   Завтра в Городском центре культуры состоится концерт творческого объединения «Планёрка», посвящённый Дню учителя. 16:12   Добрые уроки от благотворительного фонда. Норильских школьников учат правильно подходить к вопросам благотворительности.
15:52   На НМЗ погиб 24-летний рабочий. Проводится доследственная проверка. 15:22   На очном туре «Учитель года России - 2019» обсудили роль воспитания в школе.
15:19   Работа Школы краеведа Норильска текущего сезона подходит к концу. 14:50   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с помощником прокурора.
14:40   На Таймыре обнаружили уникальную нижнюю челюсть мамонта. 14:38   Сразу две книги издательства «Апекс» победили на межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия – 2019».
13:32   В России обсуждают федеральный закон, приравнивающий судебных приставов к сотрудникам правоохранительных органов. 12:56   В Норильске на станции юных техников в октябре пройдут три городских конкурса эколого-биологической направленности.
12:46   На Таймыре завершается речная пассажирская навигация. 12:37   Сыграем вальс? В преддверии Дня учителя норильские школы искусств получили четыре пианино.
12:37   Сегодня в норильском музее стартует городская лаборатория «Музей города – всем городом!» 12:36   МФК «Норильский никель» уступает в Екатеринбурге.

 3 октября 2019 
18:34   Результаты работы фонда Красноярского края по решению проблем обманутых дольщиков станут видны к концу года. 18:33   В Дудинке в эти минуты проходит заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия «Арктика – 2035».
17:38   Сегодня на сессии Законодательного собрания края депутаты приняли закон о внесении изменений в региональный бюджет. 17:22   Норильчане могут вникнуть в работу больничных клоунов и попробовать себя в новом амплуа.
17:04   «Детям войны» ко Дню Победы дадут втрое больше денег. 16:50   В «Норильскгазпроме» рассказали о готовности газовых компаний к работе на осень-зиму 2019-2020 годов.
16:23   В воскресенье, 6 октября, в 14.00 в Молодёжном центре горожан ждут на праздник, посвящённый Международному дню защиты животных. 15:38   Норильские школьники участвуют во всероссийской предметной олимпиаде.
15:17   Госавтоинспекторы посвятили норильских первоклассников в юные пешеходы. 15:15   Норильчанин осужден на 9,5 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.
14:31   На фоне исчезновения дикого северного оленя с поголовьем домашнего дела обстоят очень неплохо. Красноярский край даже экспортирует панты на Восток. 14:20   Норильские полицейские напоминают, что с начала октября комендантский час для детей начинается с 22 часов.




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