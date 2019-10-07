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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:16 На Кубани задержали жителя Норильска за покупку водительских прав.
18:06 Просветительский центр "Белый мишка" отпраздновал первую годовщину. В День рождения символу центра придумали имя.
17:57 Творческий конкурс «Белые журавли» состоится в публичной библиотеке в конце недели.
17:55 Улётный праздник. День открытых дверей в космостиле пройдёт в Молодёжном центре Кайеркана 12 октября.
17:55 В Музее Норильска откроется выставка «Личный осмотр».
17:05 Детский сад на ул. Московской, 18, будет сдан в будущем году. Сейчас на объекте продолжаются общестроительные работы.
16:46 В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» открылась «Тренировочная квартира».
16:46 В Красноярском крае на нужды санавиации в этом году дополнительно направят 200 миллионов рублей.
16:45 Принимаются заявки на городской конкурс компьютерных презентаций для школьников 9-11-х классов «Национальное сияние Норильска».
16:21 МФК «Норильский никель» уступает во втором матче четвертого тура Суперлиги в Екатеринбурге.
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