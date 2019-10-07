Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41028

7 октября 2019, 17:55



Улётный праздник. День открытых дверей в космостиле пройдёт в Молодёжном центре Кайеркана 12 октября.

⠀ На планете Марс самые меткие в стрелковом тире оценят свою меткость, соберут и разберут оружие, побывают на открытых тренировках от спортивных клубов. ⠀ На Венере, планете красоты и женственности, прекрасные дамы узнают новое о макияже, стиле, коже, а астролог расскажет о влиянии звёзд на судьбу. ⠀ А на родной Земле живут самые красивые и спортивные люди, поэтому гости планеты смогут присоединиться к тренировкам по зумбе, фитнесу, стрейчингу и йоге. ⠀ На планете Меркурий ожидается самая космическая дискотека. ⠀ Праздник пройдёт в Кайеркане на ул. Школьной, 10.

Просмотров:210 Всех желающих ждут с 16.00 до 21.00. В этот день гости смогут побывать в молодёжной галактике и принять участие в интересном космическом путешествии. На звезде по имени Солнце планируется концерт от кавер-группы Barsta, после которого можно будет выпить чашечку кофе, посетить мастер-классы и оставить на память фото с космической фотозоны.На планете Марс самые меткие в стрелковом тире оценят свою меткость, соберут и разберут оружие, побывают на открытых тренировках от спортивных клубов.На Венере, планете красоты и женственности, прекрасные дамы узнают новое о макияже, стиле, коже, а астролог расскажет о влиянии звёзд на судьбу.А на родной Земле живут самые красивые и спортивные люди, поэтому гости планеты смогут присоединиться к тренировкам по зумбе, фитнесу, стрейчингу и йоге.На планете Меркурий ожидается самая космическая дискотека.Праздник пройдёт в Кайеркане на ул. Школьной, 10.