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7 октября 2019, 17:57



Творческий конкурс «Белые журавли» состоится в публичной библиотеке в конце недели.

Результаты конкурса «Белые журавли» разместят на сайте ЦБС www.mucbs.ru Фото sgnorilsk.ru с конкурса "Белые журавли-2016"

Просмотров:228 Идея городского конкурса, посвящённого подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне, принадлежит библиотеке № 4. Конкурс при поддержке муниципальной программы «Развитие культуры МО город Норильск» проводят в четвёртый раз. И у него есть свои преданные участники и болельщики. За эти годы в творческом состязании приняли участие сотни школьников и студентов. В этом году дети и молодёжь от 7 до 23 лет выступают в песенной и поэтической номинациях. Отборочный этап пройдёт в выходные, 12 октября, в 15 часов, а завершится 13 октября. Все желающие могут поболеть за участников. Лучшие чтецы и исполнители песен будут удостоены наград на праздничном гала-концерте, который состоится 19 октября в публичной библиотеке.Результаты конкурса «Белые журавли» разместят на сайте ЦБС www.mucbs.ruФото sgnorilsk.ru с конкурса "Белые журавли-2016"