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7 октября 2019, 18:06



Просветительский центр "Белый мишка" отпраздновал первую годовщину. В День рождения символу центра придумали имя.

- Всего один год, но как много уже сделано. И за это мы благодарны экологическому фонду Сибирского Федерального университета и Проектному офису развития Арктики (ПОРА). В том, что просветительский центр в Норильске был нужен, нет сомнений. Сейчас в нём занимается вдвое больше школьников, чем в прошлом году, и мы слышим от родителей и самих ребят только положительные отзывы. Я уверена, что воспитанники «Белого мишки» станут примером не только для сверстников, но и взрослых и будут бережно относится к природе, - отметила в своей поздравительной речи заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева. Накануне праздника центр объявил конкурс на имя своего главного героя – белого медведя. Норильчане предложили 35 вариантов, среди которых немало голосов набрали Зефир и Снежок, но абсолютным фаворитом стало имя Пломбир. В свой день рождения Пломбир получил массу творческих и полезных подарков, побывал со своими маленькими гостями на всех интерактивных площадках, которые развернулись в Молодёжном центре, помог провести благотворительную акцию для бездомных животных приюта «Даря надежду», а в финале провёл экологический флешмоб и угостил всех сладостями. Добавим, просветительский проект «Белый мишка» - это современный центр детского творчества и экологического просвещения. Через изобразительную, декоративно-прикладную деятельность, театр и литературу, а также компьютерную графику и анимацию дети изучают белого медведя, его соседей по Арктике, природу региона и многое другое. Занятия для учеников 1-4 классов проводятся два раза в неделю. Также «Белый мишка» открыт для ребят постарше – они могут посещать группы выходного дня. Подробности на сайте spasimishku.ru. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:236 В минувшее воскресенье просветительский центр «Белый мишка» в очередной раз устроил в Молодёжном центре Норильска большой детский праздник с разными затеями и любимыми угощениями. Поводов было два. 4 октября мир отметил День защиты животных, а миссия просветительского центра как раз в том, чтобы привлечь внимание людей к проблемам сокращения популяции белого медведя. К тому же центр отработал в Норильске уже год и обрёл массу друзей, с которыми хотелось разделить радость первых успехов.- Всего один год, но как много уже сделано. И за это мы благодарны экологическому фонду Сибирского Федерального университета и Проектному офису развития Арктики (ПОРА). В том, что просветительский центр в Норильске был нужен, нет сомнений. Сейчас в нём занимается вдвое больше школьников, чем в прошлом году, и мы слышим от родителей и самих ребят только положительные отзывы. Я уверена, что воспитанники «Белого мишки» станут примером не только для сверстников, но и взрослых и будут бережно относится к природе, - отметила в своей поздравительной речи заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева.Накануне праздника центр объявил конкурс на имя своего главного героя – белого медведя. Норильчане предложили 35 вариантов, среди которых немало голосов набрали Зефир и Снежок, но абсолютным фаворитом стало имя Пломбир.В свой день рождения Пломбир получил массу творческих и полезных подарков, побывал со своими маленькими гостями на всех интерактивных площадках, которые развернулись в Молодёжном центре, помог провести благотворительную акцию для бездомных животных приюта «Даря надежду», а в финале провёл экологический флешмоб и угостил всех сладостями.Добавим, просветительский проект «Белый мишка» - это современный центр детского творчества и экологического просвещения. Через изобразительную, декоративно-прикладную деятельность, театр и литературу, а также компьютерную графику и анимацию дети изучают белого медведя, его соседей по Арктике, природу региона и многое другое. Занятия для учеников 1-4 классов проводятся два раза в неделю. Также «Белый мишка» открыт для ребят постарше – они могут посещать группы выходного дня. Подробности на сайте spasimishku.ru.Фото Владимира Макушкина