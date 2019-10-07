Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41031

7 октября 2019, 18:16



На Кубани задержали жителя Норильска за покупку водительских прав.

Уголовное дело об использовании заведомо подложных водительских прав, которые 33-летний норильчанин купил в интернете, направлено в суд, сообщают «Кубанские новости». Задержанному грозит арест до шести месяцев. Фото: shraibikus.com

Просмотров:1246 Незадачливый водитель попался при проверке документов в Ейском районе. Удостоверение, которое предъявил мужчина, показалось инспекторам подозрительным. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, исследование подтвердило, что документ является поддельным.Уголовное дело об использовании заведомо подложных водительских прав, которые 33-летний норильчанин купил в интернете, направлено в суд, сообщают «Кубанские новости».Задержанному грозит арест до шести месяцев.Фото: shraibikus.com