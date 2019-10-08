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8 октября 2019, 11:35



Сегодня, 8 октября, православные христиане отмечают День памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси Чудотворца.

Сегодня в часовню на экскурсию придут школьники, ведь Сергий Радонежский считается небесным покровителем всех, кто учит и учится. 8 октября чтение акафиста в честь великого святого состоится в Свято-Скорбященском кафедральном соборе в 13 часов. А в новом храмовом комплексе в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской акафист прочтут сегодня, 8 октября, в 18.30. 9 октября православные вспомнят о событии, связанном с преставлением Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика Спасителя. В этот же день почитается память Святителя Тихона патриарха московского и всея Руси. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:238 Этот особо почитаемый нашим народом святой, живший в 14-м веке, считается духовным собирателем русского народа, с его именем связано возникновение русской духовной культуры. Преставился преподобный 25 сентября 1392 г. по старому стилю, его благодатные мощи находятся в основанной им Троице-Сергиевой Лавре. Шесть лет назад в Норильской детской больнице была освящена часовня в честь преподобного Сергия Радонежского. Она находится на пятом этаже, открыта для посещений во вторник и пятницу, с 8 до 10 утра. По вторникам в полдень настоятель часовни отец Сергий Андреев с помощниками и всеми желающими читает здесь акафист – особый свод молитв в честь святого.Сегодня в часовню на экскурсию придут школьники, ведь Сергий Радонежский считается небесным покровителем всех, кто учит и учится. 8 октября чтение акафиста в честь великого святого состоится в Свято-Скорбященском кафедральном соборе в 13 часов. А в новом храмовом комплексе в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской акафист прочтут сегодня, 8 октября, в 18.30.9 октября православные вспомнят о событии, связанном с преставлением Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика Спасителя. В этот же день почитается память Святителя Тихона патриарха московского и всея Руси.Фото Ирины Даниленко