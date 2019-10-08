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8 октября 2019, 12:53



«Меры государственной поддержки сделают северные территории более привлекательными для инвесторов», - председатель НГСД Александр Пестряков принял участие в сессии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В ходе конференции председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков рассказал о необходимых налоговых стимулах для повышения конкурентоспособности и производительности труда предприятий в Арктике, развития субъектов малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и привлечения трудовых ресурсов на Крайний Север. «Все прекрасно понимают, с какими сложностями сталкиваются инвесторы в Арктике. Речь идёт о создании социальной инфраструктуры, новых производственных мощностей и обеспечении долгосрочного устойчивого финансирования. Здесь не обойтись без серьёзной помощи со стороны государства, - подчеркнул Александр Пестряков. - Прежде всего я говорю о налоговых льготах: снижении ставки по налогу на прибыль в доле федерального и регионального бюджетов, установлении льготной ставки по налогу на добычу полезных ископаемых, а также освобождении от налога на имущество, которое создаётся в рамках реализации инвестиционных проектов в арктических регионах. Срок действия льгот должен быть не менее 10 лет. Эти меры, на мой взгляд, необходимо включить в проект стратегии развития Арктики». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:203 Конференция, посвящённая вопросам подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, прошла в Дудинке. В её работе под председательством заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова приняли участие ведущие эксперты Проектного офиса развития Арктики, представители правительства Красноярского края, руководство органов местного самоуправления Норильска и Таймыра, общественные деятели и предприниматели.В ходе конференции председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков рассказал о необходимых налоговых стимулах для повышения конкурентоспособности и производительности труда предприятий в Арктике, развития субъектов малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и привлечения трудовых ресурсов на Крайний Север.«Все прекрасно понимают, с какими сложностями сталкиваются инвесторы в Арктике. Речь идёт о создании социальной инфраструктуры, новых производственных мощностей и обеспечении долгосрочного устойчивого финансирования. Здесь не обойтись без серьёзной помощи со стороны государства, - подчеркнул Александр Пестряков. - Прежде всего я говорю о налоговых льготах: снижении ставки по налогу на прибыль в доле федерального и регионального бюджетов, установлении льготной ставки по налогу на добычу полезных ископаемых, а также освобождении от налога на имущество, которое создаётся в рамках реализации инвестиционных проектов в арктических регионах. Срок действия льгот должен быть не менее 10 лет. Эти меры, на мой взгляд, необходимо включить в проект стратегии развития Арктики».Фото Дениса Кожевникова