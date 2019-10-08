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8 октября 2019, 13:30



В Подмосковье на днях родилась Россия. Какие имена дают новорождённым в Норильске?

Журналисты же «Заполярной Правды», рассказывающие о новорождённых норильчатах в рубрике «Человек родился», самым необычным именем в истории рубрики считают Мари-Доминик - девочка родилась 21 октября 2010 года. Она и сегодня, кстати, живёт в Норильске. Что же побудило жителей Орехово-Зуево Олега и Инну Солнышкиных назвать свою дочь Россией, выяснил портал «Подмосковье сегодня». «Детей часто называют в честь известных людей, например, космонавта Юрия Гагарина. А я просто люблю Россию и таким образом выразил своё чувство. Ездил по всему миру, много где был, но всегда тянет домой», - объяснил отец новорождённой девочки. Олег, уроженец Азербайджана, не так давно стал россиянином и безмерно рад этому: «Почему мы решили назвать дочь Россией, поймёт только тот, кто занимался оформлением российского гражданства», - шутит он.

Просмотров:292 Сотрудники Норильского ЗАГСа из необычных имён, которые норильчане давали своим детям за последние пару месяцев, вспомнили мужское Адам и женское Аниса. Самыми распространёнными, на их взгляд, стали Матвей и Анастасия, также нередки Елисей и Ульяна. А вот такими простыми именами, как Сергей, Николай, Михаил, Ольга, Ирина, Наталья, сегодня детей называют нечасто.Журналисты же «Заполярной Правды», рассказывающие о новорождённых норильчатах в рубрике «Человек родился», самым необычным именем в истории рубрики считают Мари-Доминик - девочка родилась 21 октября 2010 года. Она и сегодня, кстати, живёт в Норильске.Что же побудило жителей Орехово-Зуево Олега и Инну Солнышкиных назвать свою дочь Россией, выяснил портал «Подмосковье сегодня». «Детей часто называют в честь известных людей, например, космонавта Юрия Гагарина. А я просто люблю Россию и таким образом выразил своё чувство. Ездил по всему миру, много где был, но всегда тянет домой», - объяснил отец новорождённой девочки.Олег, уроженец Азербайджана, не так давно стал россиянином и безмерно рад этому: «Почему мы решили назвать дочь Россией, поймёт только тот, кто занимался оформлением российского гражданства», - шутит он.