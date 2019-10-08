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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:35 Из 1145 семей, проживавших в пяти аварийных домах города, 487 расселены. Найти новый дом предстоит ещё 658 семьям.
17:34 Красноярский край вошёл в число регионов с наиболее высокими зарплатами.
17:31 Выбираем имя мишке. «Роснефть» совместно с красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей» объявляют конкурс на лучшее имя для спасенной в Норильске белой медведицы.
17:27 «Норникель» проведёт экофорум в Москве.
17:23 Сегодня на заседании правительства Красноярского края представлен прогноз социально-экономического развития Красноярского края на 2020 год.
17:20 Предъявите документы! В Кайеркане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2019».
16:01 Впервые в школе паркура «Экстремальный Север» прошло открытое занятие для подростков из детского дома.
15:31 В Государственном Кремлёвском дворце в День учителя наградили победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».
15:30 Рисуем «Мир моего дома». Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка.
15:29 Молодые парламентарии провели образовательный форум в Норильске.
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