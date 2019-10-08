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8 октября 2019, 13:53



Одной из тем, которые поднимались на выездной сессии, посвящённой стратегии развития Арктики, стали экологические проекты, их важность для территории и проблемы реализации.

«Целесообразно разрешить применение повышающего коэффициента «три» по налогу на прибыль в отношении крупномасштабных капитальных вложений в рамках природоохранной деятельности в Арктической зоне, - высказал своё мнение Максим Миронов. – Также нужно снять ограничения корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду и предусмотреть возможность её уменьшения на сумму всех расходов на природоохранные мероприятия. В Стратегию развития Арктики необходимо внести важнейший социальный проект – Программу переселения жителей Норильска и Дудинки в районы с благоприятными климатическими условиями. Её действие заканчивается в 2020 году, однако уже с 2016 года было прекращено финансирование из федерального бюджета, вследствие чего около 8000 семей останутся в очереди на переселение и не смогут воспользоваться её условиями». Также Максим Миронов отметил важность плато Путорана как центра притяжения туристов. И одно из приоритетных направлений АРН – это развитие инфраструктуры природного объекта. «Ещё один инструмент, который должен найти отражение в Стратегии, - это снятие ограничения по корректировке платы за негативное воздействие на окружающую среду и возможность уменьшать её размер на сумму всех произведенных расходов по природоохранным мероприятиям», - добавил Максим Миронов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:204 Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов сообщил о проекте Арктического туристического кластера - создания качественной туристической инфраструктуры на территории Норильска и Таймыра. Однако повышение туристической привлекательности и социально-экономическое развитие арктических территорий невозможно без реализации экологических проектов, которым оказывается недостаточная государственная поддержка.«Целесообразно разрешить применение повышающего коэффициента «три» по налогу на прибыль в отношении крупномасштабных капитальных вложений в рамках природоохранной деятельности в Арктической зоне, - высказал своё мнение Максим Миронов. – Также нужно снять ограничения корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду и предусмотреть возможность её уменьшения на сумму всех расходов на природоохранные мероприятия. В Стратегию развития Арктики необходимо внести важнейший социальный проект – Программу переселения жителей Норильска и Дудинки в районы с благоприятными климатическими условиями. Её действие заканчивается в 2020 году, однако уже с 2016 года было прекращено финансирование из федерального бюджета, вследствие чего около 8000 семей останутся в очереди на переселение и не смогут воспользоваться её условиями».Также Максим Миронов отметил важность плато Путорана как центра притяжения туристов. И одно из приоритетных направлений АРН – это развитие инфраструктуры природного объекта.«Ещё один инструмент, который должен найти отражение в Стратегии, - это снятие ограничения по корректировке платы за негативное воздействие на окружающую среду и возможность уменьшать её размер на сумму всех произведенных расходов по природоохранным мероприятиям», - добавил Максим Миронов.Фото Дениса Кожевникова