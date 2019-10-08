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8 октября 2019, 14:10



Библиотечная система Норильска заняла второе место в краевом смотре-конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства».

Награждение победителей состоится 15 октября в Большом зале правительства Красноярского края.

Просмотров:185 Награда завоёвана в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнёрства». В этой категории жюри оценивало деятельность промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения, школ, детских дошкольных учреждений, а также организаций, которые осуществляют деятельность в области отдыха, развлечений, культуры и спорта. Критериями оценки стала деятельность предприятий по предоставлению материальной помощи работникам, повышению профессиональной квалификации, выделению служебного жилья, отдыху и лечению работников и членов их семей по санаторно-курортным путёвкам.Награждение победителей состоится 15 октября в Большом зале правительства Красноярского края.