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8 октября 2019, 14:20



Затоны Енисейского речного пароходства готовятся принимать флот на зимовку.

В Красноярский судоремонтный центр на зимовку встанет 141 единица флота, 78 самоходных судов и 63 несамоходных. Подтёсовкая ремонтно-эксплуатационная база флота примет 199 судов - 67 самоходных и 132 единицы несамоходного флота. На Ермолаевской базе, основная специализация которой - зачистка, отстой и ремонт нефтеналивного флота, будут отстаиваться 122 судна. Как сообщается, на начало октября все затоны протралены, составлены карты промеров глубин, стоечные баржи расставлены по штатным местам, противопожарные плавучие установки снабжены необходимым инвентарём. Отметим, что в навигацию 2019 года грузопоток по всем направлениям Енисейского бассейна обеспечивали 430 единиц флота пароходства. Фото ЕРП

Просмотров:184 Первые суда уже возвращаются к пунктам постоянной дислокации. Навигация на Енисее входит в завершающую стадию, сообщается на официальном сайте ЕРП. Пароходством утверждён график расстановки флота в межнавигационный период 2019–2020 годов. Зимний отстой и ремонт флота АО «ЕРП» будет организован на трёх главных ремонтно-эксплуатационных базах.В Красноярский судоремонтный центр на зимовку встанет 141 единица флота, 78 самоходных судов и 63 несамоходных. Подтёсовкая ремонтно-эксплуатационная база флота примет 199 судов - 67 самоходных и 132 единицы несамоходного флота. На Ермолаевской базе, основная специализация которой - зачистка, отстой и ремонт нефтеналивного флота, будут отстаиваться 122 судна.Как сообщается, на начало октября все затоны протралены, составлены карты промеров глубин, стоечные баржи расставлены по штатным местам, противопожарные плавучие установки снабжены необходимым инвентарём.Отметим, что в навигацию 2019 года грузопоток по всем направлениям Енисейского бассейна обеспечивали 430 единиц флота пароходства.Фото ЕРП