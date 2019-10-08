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8 октября 2019, 15:27



Норильские музыкальные сезоны. Агентство развития Норильска организует в городе большой музыкальный праздник.

«Норильские музыкальные сезоны» - это концерт Красноярского академического симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Ланде, мастер-классы от известных музыкантов для учащихся колледжа искусств и музыкальных школ Норильска. Ключевой фигурой «Сезонов» станет пианист-виртуоз Денис Мацуев, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. Музыкант выступит на норильской сцене с единственным концертом. В прошлом году Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде впервые за последние 10 лет дал два концерта в Норильске в рамках проекта «Самый северный фестиваль». Аншлаги на выступлениях и интерес со стороны жителей Норильска к академической музыке стали импульсом для дальнейшего развития этого вида искусства на территории. Теперь, по замыслу организаторов «Норильских музыкальных сезонов», концерты симфонических оркестров с привлечением звёзд большой сцены станут для нашего города регулярными. Билеты на концерты скоро появятся в продаже. Следите за обновлениями на сайте Агентства развития Норильска.

Просмотров:189 Этот праздник музыки, организованный совместно с Красноярской краевой филармонией при поддержке администрации города и компании «Норникель», пройдёт 13-15 декабря.«Норильские музыкальные сезоны» - это концерт Красноярского академического симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Ланде, мастер-классы от известных музыкантов для учащихся колледжа искусств и музыкальных школ Норильска. Ключевой фигурой «Сезонов» станет пианист-виртуоз Денис Мацуев, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. Музыкант выступит на норильской сцене с единственным концертом.В прошлом году Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде впервые за последние 10 лет дал два концерта в Норильске в рамках проекта «Самый северный фестиваль». Аншлаги на выступлениях и интерес со стороны жителей Норильска к академической музыке стали импульсом для дальнейшего развития этого вида искусства на территории. Теперь, по замыслу организаторов «Норильских музыкальных сезонов», концерты симфонических оркестров с привлечением звёзд большой сцены станут для нашего города регулярными.Билеты на концерты скоро появятся в продаже. Следите за обновлениями на сайте Агентства развития Норильска.