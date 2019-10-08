Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41039

8 октября 2019, 15:29



Молодые парламентарии провели образовательный форум в Норильске.

⠀ «Активная молодёжь — будущее России!» — главная тема форума, которая отражает активное участие молодых людей в развитии региона. Заместитель председателя молодёжного парламента Красноярского края Дмитрий Федосеев и председатель комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Исмаил Байрамов выступили перед собравшимися с отчётом о проделанной за два года работе. ⠀ С приветственным словом к участникам форума обратилась заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева. Она дала высокую оценку работе комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края на территории Норильска. ⠀ Работа молодых парламентариев была отмечена благодарственными письмами от исполнительного директора Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Михаила Киселёва и председателя Красноярского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Ивана Воробьёва. ⠀ «Когда целеустремлённая, инициативная и умная молодёжь собирается вместе на таких площадках, то это всегда приводит к рождению новых идей, которые воплощаются в нашем городе год за годом», — отметила председатель общества защиты прав жертв политических репрессий Елизавета Обст. ⠀ «Молодёжные парламенты Красноярска и Норильска действительно совершили прорыв за последнее время. Площадки, где активные молодые люди могут высказать свою позицию, необходимы городу», — сказал депутат Норильского городского Совета Валерий Шабурин. ⠀ Участники форума посетили образовательные площадки: «Арктика: природа и человек», «Законотворческая инициатива как реальная помощь», «Работа завтрашнего дня: как стать успешным в 2025 году?», «Имидж успешного человека», «Общественное пространство». «Подобные мероприятия помогают услышать голос молодёжи, их идеи и амбиции подталкивают к работе и заряжают позитивом», — резюмировал Дмитрий Федосеев.

Просмотров:212 Молодёжный парламент при Законодательном собрании Красноярского края организовал в нашем городе форум парламентов северных территорий и молодёжных организаций «Слёт молодёжного актива: Думай! Действуй! Выбирай!». Мероприятие прошло в Молодёжном центре при поддержке общественных объединений и молодёжного парламента при Норильском городском Совете депутатов.«Активная молодёжь — будущее России!» — главная тема форума, которая отражает активное участие молодых людей в развитии региона. Заместитель председателя молодёжного парламента Красноярского края Дмитрий Федосеев и председатель комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Исмаил Байрамов выступили перед собравшимися с отчётом о проделанной за два года работе.С приветственным словом к участникам форума обратилась заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева. Она дала высокую оценку работе комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края на территории Норильска.Работа молодых парламентариев была отмечена благодарственными письмами от исполнительного директора Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Михаила Киселёва и председателя Красноярского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Ивана Воробьёва.«Когда целеустремлённая, инициативная и умная молодёжь собирается вместе на таких площадках, то это всегда приводит к рождению новых идей, которые воплощаются в нашем городе год за годом», — отметила председатель общества защиты прав жертв политических репрессий Елизавета Обст.«Молодёжные парламенты Красноярска и Норильска действительно совершили прорыв за последнее время. Площадки, где активные молодые люди могут высказать свою позицию, необходимы городу», — сказал депутат Норильского городского Совета Валерий Шабурин.Участники форума посетили образовательные площадки:«Арктика: природа и человек», «Законотворческая инициатива как реальная помощь», «Работа завтрашнего дня: как стать успешным в 2025 году?», «Имидж успешного человека», «Общественное пространство».«Подобные мероприятия помогают услышать голос молодёжи, их идеи и амбиции подталкивают к работе и заряжают позитивом», — резюмировал Дмитрий Федосеев.