Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41040

8 октября 2019, 15:30



Рисуем «Мир моего дома». Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка.

К участию приглашаются ребята от 7 до 18 лет из общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений. Принимаются и индивидуальные заявки. Условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.patrioticpictures.ru. Участие в конкурсе бесплатное.

Просмотров:179 Конкурс организован при грантовой поддержке «Росмолодёж», это социально значимый проект, объединяющий талантливых юных художников. Работы принимаются в нескольких номинациях: «Вечный огонь — вечная память», «Связь поколений», «Я рисую мир», «Патриотический плакат».К участию приглашаются ребята от 7 до 18 лет из общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений. Принимаются и индивидуальные заявки.Условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.patrioticpictures.ru. Участие в конкурсе бесплатное.