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8 октября 2019, 15:31



В Государственном Кремлёвском дворце в День учителя наградили победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

Праздничную церемонию открыла министр просвещения РФ Ольга Васильева. Она зачитала приветственные телеграммы президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. «Особые поздравления финалистам 30-го юбилейного Всероссийского конкурса «Учитель года России». Этот успех – серьёзное профессиональное, личное достижение, признание вашего педагогического таланта и мастерства. Подчеркну, что ваша приверженность традициям отечественного просвещения, увлечённость, владение современными, эффективными методами обучения – в высшей степени востребованы», – указано в приветствии, подписанном главой государства. Напомним, конкурс состоит из ряда этапов. Среди норильских конкурсантов этого сезона - учителя физкультуры, истории, математики, русского языка и литературы, педагоги начальных классов. Из 19 человек - 17 женщин и двое мужчин, которые приняли участие в муниципальном этапе. Все они представили на суд жюри эффективный педагогический опыт через интерактивные формы презентации: выставку наглядного материала, стендовую презентацию, демонстрацию собственного опыта на основе видеоматериала. В краевой этап конкурса попали четверо педагогов, из которых жюри выделило учителя математики из норильской школы № 41 Елену Разглядную. В финале краевого конкурса «Учитель года Красноярского края» она вошла в десятку победителей. Фото с портала Минпросвещения РФ

Просмотров:195 Победу в конкурсе одержала Лариса Гивиевна Арачашвили, учитель русского языка и литературы школы № 55 «Долина знаний» города Волгограда. Она стала обладателем главного приза – Большого хрустального пеликана.Праздничную церемонию открыла министр просвещения РФ Ольга Васильева. Она зачитала приветственные телеграммы президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.«Особые поздравления финалистам 30-го юбилейного Всероссийского конкурса «Учитель года России». Этот успех – серьёзное профессиональное, личное достижение, признание вашего педагогического таланта и мастерства. Подчеркну, что ваша приверженность традициям отечественного просвещения, увлечённость, владение современными, эффективными методами обучения – в высшей степени востребованы», – указано в приветствии, подписанном главой государства.Напомним, конкурс состоит из ряда этапов. Среди норильских конкурсантов этого сезона - учителя физкультуры, истории, математики, русского языка и литературы, педагоги начальных классов. Из 19 человек - 17 женщин и двое мужчин, которые приняли участие в муниципальном этапе. Все они представили на суд жюри эффективный педагогический опыт через интерактивные формы презентации: выставку наглядного материала, стендовую презентацию, демонстрацию собственного опыта на основе видеоматериала. В краевой этап конкурса попали четверо педагогов, из которых жюри выделило учителя математики из норильской школы № 41 Елену Разглядную. В финале краевого конкурса «Учитель года Красноярского края» она вошла в десятку победителей.Фото с портала Минпросвещения РФ