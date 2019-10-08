Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41042

8 октября 2019, 16:01



Впервые в школе паркура «Экстремальный Север» прошло открытое занятие для подростков из детского дома.

В ходе открытого урока в течение полутора часов вместе с тренерами Антоном Терских и Даниилом Филипповым ребята постигали основы паркура и акробатики. Особый упор тренеры делали на технику исполнения трюков и безопасность. Будущие трейсеры-паркурщики шаг за шагом отрабатывали трюки, стараясь выполнить их максимально технично. Ребята из детского дома, которые всерьёз увлекутся паркуром, будут посещать занятия абсолютно бесплатно, а в дальнейшем смогут стать активными участниками трейсерской команды по Urban Spaiders («Городские пауки»), единственной в городе команды, которая уже не единожды заявляла о себе на многих городских мероприятиях. Стоит сказать, что уже первое занятие выявило талантливых ребят. Ещё до первой тренировки они самостоятельно изучали трюки и пытались их выполнить, а на открытом уроке показали хорошие результаты, смело выполняя сальто и другие акробатические трюки. И пусть они не всегда знали, как называется тот или иной элемент, но определённая база для будущих тренировок у них уже есть, как и есть шансы стать профессиональными трейсерами. В будущем центр развития личности «Старт» планирует провести соревнования, где ребята смогут показать свои умения и таланты. А в самое ближайшее время - во второй половине октября - жителей города ждёт официальное открытие школы паркура «Экстремальный Север», которое пройдёт в СРК «Арена». На открытии будут присутствовать приезжие специалисты, которые для всех желающих проведут мастер-классы. Также в рамках открытия школы паркура состоится презентация другого, совпадающего по теме проекта – «Улица. Регион 24». На его реализацию центр развития личности «Старт» использует средства краевого гранта. На них тренеры и сотрудники центра хотят провести в Норильске краевой фестиваль «Движение года», который охватит различные уличные направления спорта и танца. Пройдёт фестиваль ориентировочно в ноябре-декабре. Телефоны для справок: 49-08-67 и 49-06-67. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:201 Школа паркура – это проект центра развития личности «Старт», который стал победителем благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Основное внимание в этом проекте было уделено подросткам от 12 до 18 лет из Норильского детского дома и школы-интерната, а особенно - ребятам с непростой судьбой. Одна из целей проекта - приобщить ребят к здоровому образу жизни, воспитать в них целеустремлённость и лидерские качества, сохранив при этом их индивидуальность.В ходе открытого урока в течение полутора часов вместе с тренерами Антоном Терских и Даниилом Филипповым ребята постигали основы паркура и акробатики. Особый упор тренеры делали на технику исполнения трюков и безопасность. Будущие трейсеры-паркурщики шаг за шагом отрабатывали трюки, стараясь выполнить их максимально технично. Ребята из детского дома, которые всерьёз увлекутся паркуром, будут посещать занятия абсолютно бесплатно, а в дальнейшем смогут стать активными участниками трейсерской команды по Urban Spaiders («Городские пауки»), единственной в городе команды, которая уже не единожды заявляла о себе на многих городских мероприятиях. Стоит сказать, что уже первое занятие выявило талантливых ребят. Ещё до первой тренировки они самостоятельно изучали трюки и пытались их выполнить, а на открытом уроке показали хорошие результаты, смело выполняя сальто и другие акробатические трюки. И пусть они не всегда знали, как называется тот или иной элемент, но определённая база для будущих тренировок у них уже есть, как и есть шансы стать профессиональными трейсерами.В будущем центр развития личности «Старт» планирует провести соревнования, где ребята смогут показать свои умения и таланты. А в самое ближайшее время - во второй половине октября - жителей города ждёт официальное открытие школы паркура «Экстремальный Север», которое пройдёт в СРК «Арена».На открытии будут присутствовать приезжие специалисты, которые для всех желающих проведут мастер-классы. Также в рамках открытия школы паркура состоится презентация другого, совпадающего по теме проекта – «Улица. Регион 24». На его реализацию центр развития личности «Старт» использует средства краевого гранта. На них тренеры и сотрудники центра хотят провести в Норильске краевой фестиваль «Движение года», который охватит различные уличные направления спорта и танца. Пройдёт фестиваль ориентировочно в ноябре-декабре.Телефоны для справок: 49-08-67 и 49-06-67.Фото Натальи Черкашиной