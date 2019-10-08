Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41043

8 октября 2019, 17:20



Предъявите документы! В Кайеркане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2019».

В ходе проверочных мероприятий были проверены: три дома гостиничного типа, два торговых павильона, а также адреса постановки на миграционный учёт и регистрации иностранных граждан. В результате к административной ответственности привлекли двух иностранных граждан и одного россиянина, ещё четырём гражданам РФ выписаны штрафы за длительное проживание в Норильске без прописки. Сейчас на территории Кайеркана по виду на жительство живут 142 иностранных гражданина, по разрешению на временное проживание - 65, состоят на миграционном учете 51 человек. С начала года сотрудники отдела полиции № 3 к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли 29 иностранцев и троих граждан России. Фото предоставлены Советом профилактики

Просмотров:460 В течение недели сотрудники отдела полиции № 3 ОМВД России по городу Норильску вместе со специалистами совета профилактики по району Кайеркан участвовали в очередном этапе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2019». В рамках этой акции проводилась проверка иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт, проверки гостинок и торговых точек. При проверке документов с гражданами проводились разъяснительные беседы, касающиеся миграционного законодательства.В ходе проверочных мероприятий были проверены: три дома гостиничного типа, два торговых павильона, а также адреса постановки на миграционный учёт и регистрации иностранных граждан. В результате к административной ответственности привлекли двух иностранных граждан и одного россиянина, ещё четырём гражданам РФ выписаны штрафы за длительное проживание в Норильске без прописки.Сейчас на территории Кайеркана по виду на жительство живут 142 иностранных гражданина, по разрешению на временное проживание - 65, состоят на миграционном учете 51 человек. С начала года сотрудники отдела полиции № 3 к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли 29 иностранцев и троих граждан России.Фото предоставлены Советом профилактики