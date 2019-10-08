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8 октября 2019, 17:23



Сегодня на заседании правительства Красноярского края представлен прогноз социально-экономического развития Красноярского края на 2020 год.

При разработке прогноза учитывались сценарные условия, подготовленные Минэкономразвития России, ожидаемые изменения внутренних и внешних условий, внешнеэкономическая конъюнктура, отраслевые и государственные программы края, инвестиционные и производственные планы предприятий, сообщается на официальном портале Красноярского края. «В настоящее время реализованные в 2014-2018 годах проекты в нефтедобыче, металлургии практически выведены на проектную мощность. Только за последние два года промышленное производство края возросло более чем на 15% в сопоставимых ценах, идёт подготовка к реализации очередных этапов развития компаний, – сообщил Егор Васильев. – В целом в среднесрочном периоде мы прогнозируем положительные тенденции по основным отраслям экономики. Значимым направлением развития промышленности, как и в прошлые годы, останется добывающий сектор. Прогнозируемый рост промышленного производства в целом за три года составит 5% в сопоставимых ценах». Наибольший вклад обеспечит добывающий сектор - добыча нефти возрастет на 14%, золота на 4,7% (в целом за три года). В обрабатывающих отраслях в том же периоде также ожидается рост – 2,2%. Динамичное развитие прогнозируется в обработке древесины – рост 8% в 2020 году, в 2021-2022 годах – на уровне 5,0-5,5% в год. Основным фактором развития лесопереработки будет загрузка мощностей, созданных в последние годы в рамках реализации приоритетных проектов. В среднесрочном периоде увеличится выпуск пиломатериалов, топливных пеллет и фанеры. Среди менее крупных обрабатывающих отраслей положительной динамикой с приростом на 1-3% в год будет характеризоваться деятельность предприятий производства пищевых продуктов, стройматериалов, производства машин и оборудования, автотранспортных и прочих транспортных средств и оборудования, производства электрического оборудования. Благодаря реализации крупных проектов в ключевых отраслях объём инвестиций в крае в текущем году сохранится на высоком уровне и по оценке составит 421,6 млрд рублей. В прогнозируемом периоде ожидаем ежегодный рост объёма инвестиций – в 2020 году до 443 млрд рублей и концу периода до 498,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах ежегодный прирост будет составлять 1,3-2,3%. «Показатели прогноза инвестиций на среднесрочный период подготовлены консервативно, так как крупные проекты в нефтедобыче и металлургии в основном завершены, а планируемые к реализации проекты КИП «Енисейская Сибирь» находятся на начальном этапе, – уточнил Егор Васильев. – Показатели инвестиций проектов КИП будут скорректированы в последующие годы после утверждения графиков реализации и финансирования инвестиционных проектов». Прогнозируемые изменения в отраслях экономики края отразятся на показателе валового регионального продукта края. По словам министра, в 2020-2022 годах в условиях улучшения инвестиционного климата, а также реализации внешнеэкономического потенциала краевой экономики прогнозируется рост ВРП на уровне 1,3% в среднем в год. Величина ВРП края увеличится с 2,3 трлн рублей по оценке текущего года до 2,6 трлн рублей в 2022 году. Напомним, что за последние 10 лет среднегодовой прирост ВРП края (2,8%) существенно опережал темп прироста суммарного ВРП субъектов РФ (1,3%) и ВВП России (0,9% в год). Планируется, что реализация национальных проектов обеспечит рост показателей отдельных сфер экономики края, развития малого и среднего предпринимательства, демографических показателей и показателей уровня жизни населения края. Напомним, прогноз социально-экономического развития Красноярского края является основой для составления проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Фото Любови Катеренюк

Просмотров:162 С докладом на заседании правительства выступил министр экономики и регионального развития края Егор Васильев, который рассказал о перспективах развития региона в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годов.При разработке прогноза учитывались сценарные условия, подготовленные Минэкономразвития России, ожидаемые изменения внутренних и внешних условий, внешнеэкономическая конъюнктура, отраслевые и государственные программы края, инвестиционные и производственные планы предприятий, сообщается на официальном портале Красноярского края.«В настоящее время реализованные в 2014-2018 годах проекты в нефтедобыче, металлургии практически выведены на проектную мощность. Только за последние два года промышленное производство края возросло более чем на 15% в сопоставимых ценах, идёт подготовка к реализации очередных этапов развития компаний, – сообщил Егор Васильев. – В целом в среднесрочном периоде мы прогнозируем положительные тенденции по основным отраслям экономики. Значимым направлением развития промышленности, как и в прошлые годы, останется добывающий сектор. Прогнозируемый рост промышленного производства в целом за три года составит 5% в сопоставимых ценах».Наибольший вклад обеспечит добывающий сектор - добыча нефти возрастет на 14%, золота на 4,7% (в целом за три года). В обрабатывающих отраслях в том же периоде также ожидается рост – 2,2%. Динамичное развитие прогнозируется в обработке древесины – рост 8% в 2020 году, в 2021-2022 годах – на уровне 5,0-5,5% в год. Основным фактором развития лесопереработки будет загрузка мощностей, созданных в последние годы в рамках реализации приоритетных проектов. В среднесрочном периоде увеличится выпуск пиломатериалов, топливных пеллет и фанеры.Среди менее крупных обрабатывающих отраслей положительной динамикой с приростом на 1-3% в год будет характеризоваться деятельность предприятий производства пищевых продуктов, стройматериалов, производства машин и оборудования, автотранспортных и прочих транспортных средств и оборудования, производства электрического оборудования.Благодаря реализации крупных проектов в ключевых отраслях объём инвестиций в крае в текущем году сохранится на высоком уровне и по оценке составит 421,6 млрд рублей. В прогнозируемом периоде ожидаем ежегодный рост объёма инвестиций – в 2020 году до 443 млрд рублей и концу периода до 498,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах ежегодный прирост будет составлять 1,3-2,3%.«Показатели прогноза инвестиций на среднесрочный период подготовлены консервативно, так как крупные проекты в нефтедобыче и металлургии в основном завершены, а планируемые к реализации проекты КИП «Енисейская Сибирь» находятся на начальном этапе, – уточнил Егор Васильев. – Показатели инвестиций проектов КИП будут скорректированы в последующие годы после утверждения графиков реализации и финансирования инвестиционных проектов».Прогнозируемые изменения в отраслях экономики края отразятся на показателе валового регионального продукта края. По словам министра, в 2020-2022 годах в условиях улучшения инвестиционного климата, а также реализации внешнеэкономического потенциала краевой экономики прогнозируется рост ВРП на уровне 1,3% в среднем в год. Величина ВРП края увеличится с 2,3 трлн рублей по оценке текущего года до 2,6 трлн рублей в 2022 году. Напомним, что за последние 10 лет среднегодовой прирост ВРП края (2,8%) существенно опережал темп прироста суммарного ВРП субъектов РФ (1,3%) и ВВП России (0,9% в год).Планируется, что реализация национальных проектов обеспечит рост показателей отдельных сфер экономики края, развития малого и среднего предпринимательства, демографических показателей и показателей уровня жизни населения края.Напомним, прогноз социально-экономического развития Красноярского края является основой для составления проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Фото Любови Катеренюк