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8 октября 2019, 17:27



«Норникель» проведёт экофорум в Москве.

Основными темами для обсуждения на Экофоруме стали экологическая ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями, поиск баланса между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, вопросы государственно-частного партнёрства и внедрения наилучших доступных технологий, а также реализация федерального проекта «Чистый воздух». В ходе Экофорума состоится презентация текущих и перспективных проектов «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки на Крайнем Севере, а также Экофонда СФУ. В Экофоруме примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, относящихся к северным территориям, эксперты, учёные, руководители общественных организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере, и представители международных экологических организаций. Среди участников, которые планируют выступить на Экофоруме, — министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Ольга Епифанова, спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов. В этом году Экофорум впервые проводится в Москве. Запланированы пленарное заседание, посвящённое теме «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы», стратегическая сессия Росприроднадзора «Роль бизнеса в реализации федерального проекта «Чистый воздух», а также семь тематических секций. Добавим, Экофорум — преемник традиционно проводимой «Норникелем» Международной экологической конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». До 2018 года экологические конференции проводились в Норильске и Красноярске. В прошлом году в рамках Мурманской международной деловой недели (ММДН) в Мурманске состоялся VII экологический форум под названием «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий». Подробную информацию о программе Экофорума 2019 года можно найти на сайте ecobusinessforum.ru

Просмотров:172 Более 600 участников и выступления свыше 70 спикеров ожидаются на VIII экологическом форуме «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы» (Экофоруме) в Москве 17–18 октября 2019 года. Традиционное ежегодное мероприятие организовано «Норникелем», экологическим фондом Сибирского федерального университета и Научно-исследовательским институтом проблем экологии (НИИПЭ).Основными темами для обсуждения на Экофоруме стали экологическая ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями, поиск баланса между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, вопросы государственно-частного партнёрства и внедрения наилучших доступных технологий, а также реализация федерального проекта «Чистый воздух».В ходе Экофорума состоится презентация текущих и перспективных проектов «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки на Крайнем Севере, а также Экофонда СФУ.В Экофоруме примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, относящихся к северным территориям, эксперты, учёные, руководители общественных организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере, и представители международных экологических организаций. Среди участников, которые планируют выступить на Экофоруме, — министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Ольга Епифанова, спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов.В этом году Экофорум впервые проводится в Москве. Запланированы пленарное заседание, посвящённое теме «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы», стратегическая сессия Росприроднадзора «Роль бизнеса в реализации федерального проекта «Чистый воздух», а также семь тематических секций.Добавим, Экофорум — преемник традиционно проводимой «Норникелем» Международной экологической конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». До 2018 года экологические конференции проводились в Норильске и Красноярске. В прошлом году в рамках Мурманской международной деловой недели (ММДН) в Мурманске состоялся VII экологический форум под названием «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий». Подробную информацию о программе Экофорума 2019 года можно найти на сайте ecobusinessforum.ru