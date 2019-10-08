Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41046

8 октября 2019, 17:31



Выбираем имя мишке. «Роснефть» совместно с красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей» объявляют конкурс на лучшее имя для спасенной в Норильске белой медведицы.

Сейчас животное прекрасно себя чувствует, набрало в весе и переведено из карантинного отделения в отреставрированный вольер. Теперь медведице не хватает только имени. Желающие могут оставлять свои предложения на официальных страницах НК «Роснефть» в Instagram и «Вконтакте», а также на страницах парка флоры и фауны «Роев ручей» «Вконтакте» и Facebook. Победитель будет определён 10 октября в прямом эфире шоу «Главное – вовремя» на радио «Комсомольская правда». С 2013 года белые медведи во всех российских зоопарках находятся под опекой компании «Роснефть». Сегодня в 16 зоопарках страны предприятие обеспечивает содержание 35 белых медведей. Также «Роснефть» реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей в живой природе, в том числе, спасению и реабилитации осиротевших молодых особей. Фото с официальной страницы "Роев ручей" в ВК

Просмотров:175 Напомним, сильно истощённая медведица вышла к людям в поисках пищи в июне этого года. При участии «Роснефти» под наблюдением специалистов в максимально сжатые сроки была организована операция по её спасению. В специальной клетке хищницу доставили в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». Для неё была разработан специальный курс лечения. Три месяца ветеринарные врачи и зоологи парка боролись за её жизнь.Сейчас животное прекрасно себя чувствует, набрало в весе и переведено из карантинного отделения в отреставрированный вольер. Теперь медведице не хватает только имени. Желающие могут оставлять свои предложения на официальных страницах НК «Роснефть» в Instagram и «Вконтакте», а также на страницах парка флоры и фауны «Роев ручей» «Вконтакте» и Facebook. Победитель будет определён 10 октября в прямом эфире шоу «Главное – вовремя» на радио «Комсомольская правда».С 2013 года белые медведи во всех российских зоопарках находятся под опекой компании «Роснефть». Сегодня в 16 зоопарках страны предприятие обеспечивает содержание 35 белых медведей. Также «Роснефть» реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей в живой природе, в том числе, спасению и реабилитации осиротевших молодых особей.Фото с официальной страницы "Роев ручей" в ВК