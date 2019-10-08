Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41047

8 октября 2019, 17:34



Красноярский край вошёл в число регионов с наиболее высокими зарплатами.

В крае в настоящее время насчитывается более 7000 вакансий с зарплатой, превышающей 80 тысяч рублей. Лидерами по числу подобных предложений являются сферы строительства, добывающей промышленности и транспорта, где востребованы машинисты буровых установок, инженеры, водители грузового транспорта, начальники участков. Уровень оплаты труда некоторых специалистов может достигать 200–300 тысяч рублей. Подходящую работу можно найти на портале «Работа в России», напоминает краевое агентство труда и занятости населения. Это государственная информационная система, содержащая данные об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, условиях жизни и работы в разных уголках страны. В настоящее время в базе представлено более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме соискателей. С инструкцией по регистрации граждан на сайте «Работа в России» можно ознакомиться на интерактивном портале trud.krskstate.ru.

Просмотров:189 По данным базы вакансий «Работа в России», на сегодняшний день в Красноярском крае всё чаще появляются предложения постоянной работы с высоким уровнем оплаты труда. Как рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев, в число субъектов РФ, где представлено больше всего вакансий с высокой зарплатой, входят Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург.В крае в настоящее время насчитывается более 7000 вакансий с зарплатой, превышающей 80 тысяч рублей. Лидерами по числу подобных предложений являются сферы строительства, добывающей промышленности и транспорта, где востребованы машинисты буровых установок, инженеры, водители грузового транспорта, начальники участков. Уровень оплаты труда некоторых специалистов может достигать 200–300 тысяч рублей.Подходящую работу можно найти на портале «Работа в России», напоминает краевое агентство труда и занятости населения. Это государственная информационная система, содержащая данные об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, условиях жизни и работы в разных уголках страны. В настоящее время в базе представлено более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме соискателей. С инструкцией по регистрации граждан на сайте «Работа в России» можно ознакомиться на интерактивном портале trud.krskstate.ru.